Жертвами урагана «Алекс» во Франции стали не менее четырех человек

Не менее четырех человек погибли во время урагана «Алекс» во французском департаменте Приморские Альпы. Спасатели продолжают поиски более 20 человек, пропавших во время ненастья. Об этом во вторник, 6 октября, со ссылкой на источники в МВД страны сообщило агентство France-Presse. Ожидается, что в среду, 7 октября, Приморские Альпы посетит президент Эмманюэль Макрон вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном.

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Ураган «Алекс» обрушился на побережье Средиземного моря в ночь на 3 октября и привел к человеческим жертвам во Франции и Италии. По уточненным данным, в Италии во время урагана погибли два человека. Ранее сообщалось о том, что на итальянском побережье были найдены тела четырех жертв, однако затем власти Приморских Альп заявили, что, судя по состоянию найденных тел, вероятнее всего, их принесло течением из Франции, с затопленных во время урагана кладбищ.

По данным AFP, более 600 спасателей и военных принимают участие в ликвидации последствий урагана, поисковых операциях и эвакуации людей, оказавшихся отрезанными от цивилизации. В понедельник, 5 октября, сообщалось о том, что четыре поселка в департаменте остаются в изоляции: подъезды к ним полностью затоплены или разрушены, также наблюдается нехватка питьевой воды. По данным на 6 октября, около 5 тысяч домов остаются без электричества.

В субботу пострадавший от урагана регион посетил премьер-министр Жан Кастекс. В среду, 7 октября, Приморские Альпы посетят президент страны Эмманюэль Макрон и глава МВД Жеральд Дарманен.

После урагана в ночь с 3 на 4 октября глава метеорологической службы Predict de Météo France Аликс Руманьак заявил, что за десять часов в Приморских Альпах выпала годичная норма осадков.

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