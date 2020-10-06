40% коек в реанимации столичного региона Франции Иль-де-Франс заняты больными с COVID-19

Во вторник, 6 октября, 40% коек в реанимации столичного региона Франции Иль-де-Франс были заняты больными с COVID-19. Об этом сообщило агентство France-Presse.

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Данные о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимации, предоставило региональное Агентство по вопросам здравоохранения. В понедельник , 5 октября, 37% мест в реанимации были заняты пациентами, тяжело переносящими COVID-19, что превзошло «критический уровень», который составляет 30%.

По оценкам главы Агентства по вопросам здравоохранения по региону Иль-де-Франс Орельена Руссо, в ближайшие две недели этот показатель может вырасти до 50%. Газета Le Figaro со ссылкой на Руссо также сообщает о том, что в некоторых больницах предварительно стали переносить плановые хирургические операции, чтобы избежать нехватки мест.

Телеканал CNews передает, что к 6 октября во Франции 1417 пациентов с COVID-19 находились в реанимациях. В пиковый момент эпидемии 8 апреля этот показатель составлял 7019 человек. 4 октября агентство France-Presse сообщало, что во всей Франции реанимационные отделения могут одновременно принимать до пяти тысяч пациентов.

С понедельника, 5 октября, Париж и пригороды О-де-Сен, Сена-Сен-Дени и Валь-да-Марн были объявлены «зоной максимальной эпидемиологической опасности». На ближайшие две недели там введены новые ограничительные меры: особые правила работы ресторанов, закрытие баров, отмена салонов и конгрессов и иные ограничения.

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