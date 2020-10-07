Санкции и «гуманитарный коридор»: Светлана Тихановская обратилась к французским депутатам

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник, 7 октября, выступила перед Комиссией по международным делам Национального собрания Франции. Тихановская призвала парламентариев выступить за расширение санкций против бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко, и организовать «гуманитарный коридор» для помощи пострадавшим во время протестов.

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«Вы — лицо изменений в Беларуси, лицо десятков тысяч человек, которые выступают против переизбрания Александра Лукашенко. Ваше выступление — огромная честь для нашей комиссии, всего Национального собрания и всей Франции», — сказала депутат от партии «Вперед, Республика» Анн Женете на онлайн-встрече со Светланой Тихановской.

Свою поддержку представителю белорусской оппозиции выразили и другие члены французского парламента.

Светлана Тихановская также предложила французским депутатам приехать в страну в ближайшее время и поддержать народ Беларуси. Она подчеркнула, что для иностранцев такая поездка не представляет опасности. Депутат Мирей Клапо, представляющая президентскую партию «Вперед, Республика», заявила, что принимает приглашение, обратившись к Светлане Тихановской на русском языке.

Во время общения с парламентом Франции, которое длилось более полутора часов и транслировалось на сайте Национального собрания, Тихановская призвала расширить санкции Евросоюза против «кошельков Лукашенко» — бизнесменов, близких к политику. Она также попросила Францию создать гуманитарный коридор для жителей Беларуси, нуждающихся в лечении или убежище после участия в протестах.

Ранее Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и главами нескольких немецких партий. Во время этих разговоров она призвала Германию и Францию поддержать народ Беларуси, расширить персональные санкции и оказать содействие диалогу между оппозицией и режимом Александра Лукашенко.

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