Во время эпидемии коронавируса французы стали больше курить. «Благодаря» этому доходы государства, полученные за счет акциз на табачные изделия, выросли на 10%.

«Благодаря» этому доходы государства, полученные за счет акцизов на табачные изделия, выросли на 10%.

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С начала эпидемии коронавируса во Франции в марте этого года французские курильщики стали курить намного больше, следует из документов Счетной комиссии государственной системы социального страхования (Securité sociale). Особенно этому способствовал карантин, введенный в стране в середине марта и продлившийся два месяца.

Как показало исследование санитарного агентства министерства здравоохранения Франции (Santé publique France), за этот период более четверти курильщиков увеличили количество выкуренных сигарет за день как минимум на пять штук. При этом они сами объясняли свое поведение следующими причинами: отсутствие работы, скука, стресс, отсутствие возможности выйти на улицу и страх перед неизвестностью.

Результаты данного исследования подтвердил опубликованный недавно отчет Счетной комиссии социального страхования Франции: повышение продаж табачных изделий в стране позволит в 2020 году увеличить доходы государства на 1,3 миллиарда евро. Это на 10% больше, чем обычно.

Но, как отмечает FranceInfo, не только вызванный коронавирусом стресс привел к росу потребления табачных изделий во Франции. Из-за эпидемии и карантина французы стали гораздо реже выезжать за границу и привозить оттуда более дешевые сигареты. А в самой Франции цены на них неуклонно растут. 31 января 2020 правительственным указом были подняты акцизы на сигареты во Франции (эти пошлины составляют около 80% от общей цены пачки). Второе запрограммированное правительством повышение цен произойдет 1 ноября.

Постепенное повышение цен на сигареты во Франции, после четырехлетнего перерыва, началось в 2017 году. Каждое 1 марта и 1 ноября власти повышают пошлины на 50 центов. Целью такого повышения цен на табачные изделия является борьба с курением. По данным министерства здравоохранения Франции, каждый год в стране от курения умирает 75 тысяч человек.

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