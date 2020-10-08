В парижских больницах снова вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

В больницах Парижа и всего столичного региона Иль-де-Франс с 8 октября реактивируют режим повышенной готовности в рамках т.н. «белого плана», позволяющего мобилизовать все ресурсы медучреждений для приема пациентов с COVID-19. Об этом завил глава регионального агентства здравоохранения (ARS) Орельен Руссо.

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Как напоминает Franceinfo, «белый план» не отменяли с начала эпидемии коронавируса во Франции. Первый уровень этого режима позволяет активировать кризисные ячейки и контролировать ресурсы больниц. Однако с 8 октября ARS снова вводит второй, «усиленный» уровень режима готовности, который в последний раз активировали во время всеобщего карантина весной 2020 года. Решение было принято на основе негативного прогноза по развитию эпидемиологической ситуации в ближайшие 15 дней в столичном регионе Иль-де-Франс.

«Белый план» позволяет в частности переносить несрочные операции, перераспределять или отзывать медперсонал. Однако некоторые больницы начали переносить уже запланированные несрочные операции еще с конца сентября. Два дня назад в реагиональном агентстве здравоохранения сообщили, что 40% коек в отделениях реанимации Иль-де-Франс заняты больными COVID-19.

В ARS ожидают пик заболеваемости COVID-19 в период школьных каникул в конце октября-начале ноября, когда взрослые тоже часто берут отпуск. Руководство больниц Парижа и Иль-де-Франс Assistance publique — Hôpitaux de Paris (APHP) не исключило, что уже запрограммированные отпуска медработников будут отменены в обмен на прибавки к зарплате и компенсации за присмотр за детьми. В APHP утверждают, что отпуска будут отменять на добровольной основе.

Ранее, 5 октября, власти объявили об усилении ограничений в Париже и пригородах из-за ухудшения эпидемиологических показателей. Со вторника в столице закрыты бары, не проводятся различные салоны и конгрессы. Все вузы должны заполнять лекционные залы и классы на 50%. Визиты в дома престарелых ограничены.

С субботы такие же меры, как в Париже, вступят в силу в других французских городах: Лилле, Лионе, Гренобле, Сент-Этьене, где будет введен максимальный режим тревоги в связи с эпидемией COVID-19.

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