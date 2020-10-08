COVID-19: Новый суточный рекорд во Франции, 6 млн заражений в Европе и 5 млн в Бразилии.

За сутки во Франции от коронавирусной инфекции скончалось 80 человек, было зарегистрировано 18 746 случаев заражения COVID-19. Такие данные опубликовало в среду, 7 октября, министерство здравоохранения Франции. В интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимы новые ограничительные меры для борьбы с эпидемией.

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Согласно данным минздрава Франции, в стране насчитывается 32 445 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус были обнаружены 18 746 человек – это рекорд с момента начала массового тестирования населения. В больницы с диагнозом COVID-19 попало 7563 человека, из них 1416 – в реанимации. Коэффициент положительных тестов на коронавирус достиг уровня 9,1%.

В ходе интервью французским телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что «в местах, где коронавирус распространяется очень быстро», необходимо ввести дополнительные ограничительные меры, приведя в пример Марсель и Париж. Таким образом, в других регионах Франции могут быть также вскоре закрыты бары, будут введены новые правила посещения магазинов, ресторанов, а также реорганизованы занятия в средних и высших учебных заведениях.

Статистика министерства здарвохранения Франции, 7 октября 2020. © Sante Public website screen grab

Ситуация в Европе и мире

В Европе число заболевших коронавирусом (с начала первого официально зарегистрированного случая в январе 2020) превысило цифру в 6 миллионов. Такие данные опубликовало агентство France-Presse, основываясь на официальных данных европейских стран. В Брюсселе и пригородах власти объявили о закрытии кафе и баров начиная с четверга. В Италии вновь стало обязательным ношение масок на улице на всей территории страны.

За прошедшие семь дней в Европе было зарегистрировано 543 137 случаев заболевания. Это на 26% больше, чем неделю назад. Всего в мире с начала эпидемии обнаружено около 36 миллионов заболевших, из которых 7,5 миллионов – в США.

На втором месте по числу заболеваний COVID-19 – Индия, где насчитывается 6 832 988 случаев заражения. В Бразилии в среду число заразившихся коронавирусом перевалило за 5 миллионов, за сутки там было обнаружено 31553 случаев заболевания. Около 150 тысяч человек в стране скончались от COVID-19.

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