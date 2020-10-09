Во Франции выявили более 20 000 случаев COVID-19 за сутки

20 339 положительных тестов на коронавирус зарегистрировано во Франции за прошедшие сутки. О новом рекорде суточного прироста числа выявленных случаев заражения в пятницу вечером, 9 октября, сообщило санитарное агентство французского Минздрава Santé Publique France.

Реклама Читать далее

В предыдущие два дня — среду и четверг — во Франции суточный прирост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции превышал 18 000. Всего с начала эпидемии в стране было подтверждено 691 977 заражений новым коронавирусом.

За последние семь дней французские лаборатории провели более 1,1 миллиона тестов на COVID-19. Процент положительных тестов впервые превысил отметку 10 — и сейчас находится на уровне 10,4% (почти в два раза больше, чем месяц назад).

За последние семь дней госпитализация понадобилась еще более чем 4800 пациентам с диагнозом COVID-19. За тот же период 920 человек с тяжелыми формами коронавирусной инфекции были переведены в реанимацию. По состоянию на эту пятницу в больницах находилось почти 7900 пациентов с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки во французских больницах скончались 62 пациента с диагнозом COVID-19. Общее число жертв эпидемии в стране — 32 630 человека.

Показатель числа заражений на 100 тысяч населения в последние семь дней в среднем по Франции превышает 136. В Париже этот коэффициент сейчас — 362,5.

Вслед за Марселем и Гваделупой, Париж и его ближайшие пригороды были недавно объявлены зоной «максимальной тревоги» по уровню эпидемиологических показателей. Начиная с субботы, 10 октября, зоной «максимальной тревоги» станут такие городские агломерации, как Лион, Гренобль, Лилль и Сент-Этьен. Это означает закрытие баров, строгие ограничения в работе ресторанов, торговых центров, спортзалов и бассейнов, а также ужесточение норм при проведении массовых мероприятий и собраний.

Зоной «усиленной тревоги» объявлены 9 французских крупных городов (их список только что пополнили Дижон и Клермон-Ферран). 72 департамента страны (из 101-го) по эпидемиологическим показателям находятся в зоне просто «тревоги». Наконец, всего лишь 29 департаментов остаются в т.н. «зеленой» зоне, где показатели не вызывают опасений у санитарных властей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться