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Освобожденная в Мали бывшая заложница Софи Петронен вернулась во Францию

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Софи Петронен и Эмманюэль Макрон 9 октября 2020.
Софи Петронен и Эмманюэль Макрон 9 октября 2020. REUTERS - GONZALO FUENTES
RFI
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Самолет с бывшей заложницей Софи Петронен в пятницу, 9 октября, приземлился на военном аэродроме Виллакубле недалеко от Парижа. Он вылетел несколькими часами ранее из столицы Мали Бамако. Француженка провела в плену у джихадистов почти четыре года. Во Франции 75-летнюю Софи Петронен, которую называли «последней французской заложницей в мире», встречал президент Эмманюэль Макрон.

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Самолет приземлился на военном аэродроме Виллакубле в пятницу в 13.45, на четверть часа позже официально объявленного времени прибытия, — сообщила с места корреспондент RFI. Вместе с Софи Петронен на родину вернулся и ее сын Себастьен Шадо, который прибыл в Мали ранее на этой неделе. 75-летнюю француженку в полете сопровождали два врача.

На аэродроме бывшую заложницу встречал президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. В момент приземления самолета глава государства написал в своем твиттере: «Французы радуются вместе со мной, видя наконец ваше возвращение, дорогая Софи Петронен. Добро пожаловать домой!»

Обменявшись несколькими словами с Софи Петронен, Макрон отошел в сторону, чтобы не мешать ее радостной встрече с родственниками после многих лет разлуки. Начавшаяся на взлетной полосе, церемония встречи продолжалась в течение часа в Зале почета военного аэродрома. Как сообщает корреспондент RFI, президент не стал делать запланированного ранее официального заявления по случаю возвращения освобожденной Софи Петронен.

Встреча Софи Петронен с родственниками
Встреча Софи Петронен с родственниками REUTERS - GONZALO FUENTES

Об освобождении французской заложницы накануне вечером объявила администрация президента Мали. На это известие французский президент отреагировал словами об «огромном облегчении», поблагодарив власти Мали и подтвердив решимость продолжать борьбу против терроризма в регионе Сахеля.

Вместе с Софи Петронен из плена джихадистов были освобождены двое итальянцев — Никола Кьяккио (молодой турист, похищенный на севере Мали в январе 2019 года) и священник Пьер Луиджи Маккалли (был взят в заложники в 2018 году после 11 лет, проведенных в Мали). Четвертым освобожденным из плена стал малийский политический деятель Сумаила Сиссе.

Софи Петронен была похищена вооруженными боевиками в Гао на севере Мали 24 декабря 2016 года. В этом городе она с 2001 года возглавляла ассоциацию помощи детям. После похищения о судьбе Петронен долгие месяцы не было ничего известно. В июне 2018 года джихадисты обнародовали видеозапись, в которой заложница обратилась к Эмманюэлю Макрону.

Француженка, итальянцы и малиец находились в плену т.н. Группы поддержки ислама и мусульман, союза вооруженных группировок, связанных с «Аль-Каидой в исламском Магрибе».

AFP напоминает, что обстоятельства и условия освобождения заложников официально не разглашаются. Известно лишь, что с прошлого воскресенья по вторник власти Мали освободили из мест заключения десятки человек, названных «джихадистами».

Объявив в четверг вечером об освобождении Софи Петронен и трех других пленников, власти Мали позже уточнили, что из плена они были вызволены еще во вторник. Экс-заложник Сумаила Сиссе рассказал СМИ, что известие о скором освобождении узники получили еще в понедельник.

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