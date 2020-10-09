Освобожденная в Мали бывшая заложница Софи Петронен вернулась во Францию

Самолет с бывшей заложницей Софи Петронен в пятницу, 9 октября, приземлился на военном аэродроме Виллакубле недалеко от Парижа. Он вылетел несколькими часами ранее из столицы Мали Бамако. Француженка провела в плену у джихадистов почти четыре года. Во Франции 75-летнюю Софи Петронен, которую называли «последней французской заложницей в мире», встречал президент Эмманюэль Макрон.

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Самолет приземлился на военном аэродроме Виллакубле в пятницу в 13.45, на четверть часа позже официально объявленного времени прибытия, — сообщила с места корреспондент RFI. Вместе с Софи Петронен на родину вернулся и ее сын Себастьен Шадо, который прибыл в Мали ранее на этой неделе. 75-летнюю француженку в полете сопровождали два врача.

На аэродроме бывшую заложницу встречал президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. В момент приземления самолета глава государства написал в своем твиттере: «Французы радуются вместе со мной, видя наконец ваше возвращение, дорогая Софи Петронен. Добро пожаловать домой!»

Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin chère Sophie Pétronin. Bienvenue chez vous ! pic.twitter.com/OMmrLnBnY7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2020

Обменявшись несколькими словами с Софи Петронен, Макрон отошел в сторону, чтобы не мешать ее радостной встрече с родственниками после многих лет разлуки. Начавшаяся на взлетной полосе, церемония встречи продолжалась в течение часа в Зале почета военного аэродрома. Как сообщает корреспондент RFI, президент не стал делать запланированного ранее официального заявления по случаю возвращения освобожденной Софи Петронен.

Встреча Софи Петронен с родственниками REUTERS - GONZALO FUENTES

Об освобождении французской заложницы накануне вечером объявила администрация президента Мали. На это известие французский президент отреагировал словами об «огромном облегчении», поблагодарив власти Мали и подтвердив решимость продолжать борьбу против терроризма в регионе Сахеля.

Вместе с Софи Петронен из плена джихадистов были освобождены двое итальянцев — Никола Кьяккио (молодой турист, похищенный на севере Мали в январе 2019 года) и священник Пьер Луиджи Маккалли (был взят в заложники в 2018 году после 11 лет, проведенных в Мали). Четвертым освобожденным из плена стал малийский политический деятель Сумаила Сиссе.

Софи Петронен была похищена вооруженными боевиками в Гао на севере Мали 24 декабря 2016 года. В этом городе она с 2001 года возглавляла ассоциацию помощи детям. После похищения о судьбе Петронен долгие месяцы не было ничего известно. В июне 2018 года джихадисты обнародовали видеозапись, в которой заложница обратилась к Эмманюэлю Макрону.

Француженка, итальянцы и малиец находились в плену т.н. Группы поддержки ислама и мусульман, союза вооруженных группировок, связанных с «Аль-Каидой в исламском Магрибе».

AFP напоминает, что обстоятельства и условия освобождения заложников официально не разглашаются. Известно лишь, что с прошлого воскресенья по вторник власти Мали освободили из мест заключения десятки человек, названных «джихадистами».

Объявив в четверг вечером об освобождении Софи Петронен и трех других пленников, власти Мали позже уточнили, что из плена они были вызволены еще во вторник. Экс-заложник Сумаила Сиссе рассказал СМИ, что известие о скором освобождении узники получили еще в понедельник.

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