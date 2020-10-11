В пригороде Парижа около сорока неизвестных атаковали комиссариат полиции.

В ночь с субботы на воскресенье, 11 октября, неизвестные атаковали комиссариат полиции, расположенный в Шампиньи-сюр-Марн, восточном пригороде Парижа. При этом они применяли железные дубинки и пиротехнические ракеты. Никто не пострадал.

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Около сорока человек приняли участие в нападение на комиссариат полиции, сообщает в воскресенье Frаnce-Presse. Несколько полицейских машин и входная дверь в комиссариат были разбиты. Недалеко были найдены восемь пиротехнических установок. Никто из полицейских не пострадал, никого из нападавших не удалось задержать.

Около полуночи неизвестные хотели напасть на двух полицейских, которые вышли покурить перед зданием комиссариата Шампиньи-сюр-Марн. Полицейским удалось вовремя укрыться в здании, сообщает агентство. Затем по зданию были выпущены пиротехнические ракеты. В Twitter можно найти видеозаписи атаки, которая продолжалась несколько минут.

По мнению мэра города, нападение, возможно, произошло из-за случившейся днем аварии, в которую попал водитель скутера. Шампиньи-сюр-Марн является так называемым пригородом «республиканского отвоевания», где, по плану правительства, в 2018 году было усилено полицейское присутствие.

Комиссариат полиции Шампиньи-сюр-Марн уже не раз подвергался подобным атакам. Последняя произошла в апреле этого года во время карантина, указывает BFM-TV.

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