Французские медсестры на грани истощения: профсоюз потребовал срочных мер помощи

Более половины младшего медицинского персонала Франции находится в стадии профессионального выгорания. К таким выводам пришла «Национальная гильдия младших медработников» (Ordre national des infirmiers) – главного профессионального объединения медбратов и медсестер – на основе социологического опроса.

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С начала эпидемии коронавируса во Франции число младших медицинских работников, которые хотят поменять сферу деятельности достигло 37%. Таковы данные опроса, проведенного профсоюзом младших медицинских работников со 2 по 7 октября. В опросе приняло участие почти 60 тысяч человек.

Как показали его результаты, более половины (57%) медперсонала чувствуют симптомы профессионального выгорания – это в два раза больше, чем перед началом пандемии коронавируса (33%). Эта ситуация сказывается на качестве медицинских услуг, считает профсоюз.

Более трети медсестер и медбратов работают в условиях острой нехватки персонала. 57% заявляют, что им постоянно не хватает времени на пациентов, и две трети говорят, что с начала эпидемии условия работы резко ухудшились. При этом 75% представителей младшего медицинского персонала в государственных больницах жалуются на резкое увеличение объемов работы, каждый пятый из них не смог взять отпуск с марта этого года.

Около 30% медсестер заявляют, что с начала эпидемии им часто приходится выполнять функции, превышающие их полномочия. 4,5% из них говорят, что их вызывали на работу в больницы, несмотря на то, что у них был коронавирус.

43% опрошенных считают, что государство недостаточно подготовилось ко второй волне коронавируса. 44% заявили, что в больницах опять не хватает средств гигиены.

К осени 2020 во Франции около 34 тысяч рабочих мест младшего медицинского персонала в больницах оставались вакантными.

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