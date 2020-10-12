Вторая волна COVID-19: президент Макрон обратится к французам 14 октября

Первый и второй французские телеканалы TF-1 и France 2 объявили, что в среду вечером, 14 октября, президент Эмманюэль Макрон в прямом эфире ответит на вопросы журналистов о санитарной и экономической ситуации в стране.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки Эмманюэль Макрон выступит перед французами в телевизионном эфире в среду вечером. О большом президентском интервью в понедельник, 12 октября, объявили первый и второй телеканалы страны. Ранее в эфире радио France Info премьер-министр Жан Кастекс сообщил о «сильной второй волне» эпидемии коронавируса во Франции, не исключив введения локальных карантинов. С 13 октября в зоне «максимальной тревоги» по эпидемиологическим показателям окажутся уже 9 крупнейших городов Франции.

Реклама Читать далее

Первый и второй французские телеканалы TF-1 и France 2 в этот понедельник объявили о том, что в среду вечером, 14 октября, президент Эмманюэль Макрон в прямом эфире ответит на вопросы журналистов о санитарной и экономической ситуации в стране. В среду утром ситуация с эпидемией коронавируса будет обсуждаться на заседании Совета безопасности Франции. Не исключено, что президент объявит о новых мерах на фоне ухудшения эпидемиологических показателей.

О «сильной второй волне» эпидемии COVID-19 во Франции в понедельник утром, 12 октября, заявил в эфире радиостанции France Info премьер-министр Жан Кастекс, призвав соотечественников ко всеобщей «мобилизации». Глава правительства снова подчеркнул необходимость избежать общенационального карантина во Франции. Кастекс не исключил при этом возможности введения карантинов на местном уровне — с учетом «ситуации в наших больницах».

Эпидемиологические показатели во Франции продолжают ухудшатся. Согласно последним суточным данным Минздрава, опубликованным в воскресенье вечером, продолжается рост числа госпитализированных с COVID-19, растет число пациентов в реанимации, а также процент положительных тестов на коронавирус.

Ситуация в отделениях реанимации

По данным на 11 октября, в больницах находилось 8252 человека с коронавирусной инфекцией. Из них 1482 — в отделениях интенсивной терапии. Это рекордное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии с мая месяца.

После пика эпидемии в начале апреля, когда в реанимации постоянно находилось более 7000 больных, к концу августа число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии сократилось в среднем до 350-400 человек. В больницах Франции штатное число реанимационных коек составляет 5000. Как заверяет министр здравоохранения Оливье Веран, в чрезвычайной ситуации число мест в отделениях интенсивной терапии может быть увеличено до 12 000.

Рост процента положительных тестов

Неуклонно растет процент положительных тестов на коронавирус. В прошлую пятницу этот показатель преодолел 10-процентную отметку. По данным субботы он вырос до 11%, в воскресенье положительных тестов было уже 11,5%.

В регионе Парижа процент положительных тестов вырос до 17-ти, сообщило в понедельник, 12 октября, агентство здравоохранения столичного региона Иль-де-Франс.

Суточное число выявляемых случаев COVID-19 на прошлой неделе обновляло рекорд за рекордом. В среду и четверг было зафиксировано более 18 000 инфицированных. В пятницу сообщили о более чем 20 300 новых случаях заболевания. В субботу — о почти 27 тысячах (26 896).

В воскресенье вечером, 11 октября, суточные данные о выявленных случаях коронавирусной инфекции оказались традиционно низкими — 16 100, что объясняется выходными днями в работе большинства лабораторий страны.

9 крупнейших городов — в зоне максимальной тревоги

Список зон «максимальной тревоги» (опасности) по эпидемиологическим показателям продолжают пополнять новые крупные города Франции. Со вторника, 13 октября, новые ограничительные меры вступят в силу в Тулузе и Монпелье. После Марселя (и заморской Гваделупы) зоной «максимальной тревоги» был объявлен Париж, затем — в прошлую субботу — Лион, Гренобль Лилль и Сент-Этьен.

Со вторника уже девять французских агломераций (в том числе четыре крупнейших города страны — Париж, Марсель, Лион и Тулуза) окажутся в «алой» зоне максимальной опасности.

Этот уровень тревоги объявляется, когда число заражений коронавирусом превышает 250 на 100 тысяч населения за последние семь дней (и более 100 заболевших среди людей старше 65 лет), а число пациентов с COVID-19 в реанимациях превышает 30%.

Для зон «максимальной тревоги» предусмотрено закрытие баров, банкетных залов, спортзалов и бассейнов, ужесточение санитарного протокола для ресторанов, торговых центров и высших учебных заведений.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться