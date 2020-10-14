Базилику Сакре-Кер внесут в национальный реестр памятников исторического наследия

Базилика Сакре-Кер на Монмартре вскоре будет внесена в национальный реестр памятников исторического и культурного наследия. Об этом в среду, 14 октября, сообщает газета Le Figaro.

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Во Франции монументам присваивают два различных статуса: они могут входить в список памятников культурного наследия, составляемый на региональном уровне (inscrit), либо в общенациональный список памятников (classé).

Статус имеет в первую очередь важное финансовое значение: государство может выделять на охрану и реставрацию монументов из региональных списков 10–25% общей стоимости расходов, а в случае с общенациональными монументами — 30–50%.

Дирекция по вопросам культуры по столичному региону Иль-де-Франс во вторник, 13 октября, начала процедуру официальной регистрации Сакре-Кер историческим монументом. По словам главы дирекции Лорана Ротюрье, после пожара в соборе Нотр-Дам базилика Сакре-Кер стала самым посещаемым монументом в Париже. Возведение базилики Сакре-Кер проходило с 1874 по 1919 год. В 2019 году отмечалось ее столетие. При этом базилика не имеет статуса общенационального исторического памятника и не может рассчитывать на должную финансовую поддержку со сторону государства.

Сообщается, что 13 октября проект включения Сакре-Кер в официальный список исторических памятников изучили эксперты региональной комиссии по вопросам культурного наследия и архитектуры Иль-де-Франс. Ожидается, что процедура завершится к началу 2021 года — после того, как с проектом ознакомятся члены национальной комиссии, а в министерстве культуры подготовят соответствующее постановление.

С 2012 года 6 церквей были внесены в список памятников культурного наследия и 12 были зарегистрированы в качестве исторического монумента.

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