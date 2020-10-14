Комендантский час и «правило шести»: Макрон об ограничениях на время второй волны COVID-19

Комендантский час минимум на 4 недели в регионе Парижа и 8 крупнейших городах страны. Настоятельная рекомендация французам не собираться в частном порядке более чем вшестером. Президент Эмманюэль Макрон уточнил новые ограничения, которые вводятся во Франции в связи со второй волной эпидемии коронавируса. В среду вечером, 14 октября, он дал большое интервью первому и второму телеканалам TF-1 и France 2.

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«Мы не потеряли контроль (над эпидемией), но мы находимся в ситуации, которая вызывает беспокойство», — заявил Макрон, призвав не подаваться панике. Президент подчеркнул, что в похожей ситуации активизации эпидемии находятся другие страны Европы.

Макрон напомнил, что в последние дни в стране выявляют порядка 20 000 случаев заражения коронавирусом (за неделю во Франции проводят 1,3-1,4 млн тестов). 32% коек в отделениях реанимации уже заняты пациентами с коронавирусной инфекцией. Каждый день в интенсивной терапии нуждается порядка 200 новых пациентов с COVID-19, отметил Макрон.

Цель вводимых ограничений — сократить число ежедневно выявляемых случаев заражения до 3000 – 5000, — заявил президент, отметив, что санитарно-эпидемиологические проблемы, связанные с коронавирусом, продолжатся «до лета 2021 года».

Президент объявил, что начиная с субботы, 17 октября, в Париже и крупнейших городах Франции вводится комендантский час — с 21 часа вечера и до 6 часов утра. Помимо столицы, это ограничение касается Марселя, Лиона, Тулузы, Лилля, Гренобля, Монпелье, Руан и Сент-Этьена.

Мера касается порядка 20 миллионов французов. В девять вечера в этих городах должна прекращаться любая экономическая деятельность и перемещения граждан (без веской подтвержденной причины). Специальный режим вводится сроком на 4 недели, однако Макрон сообщил, что правительство представит в парламент законопроект, позволяющий продлить действие новых ограничений до 1 декабря.

Эмманюэль Макрон сообщил, что нарушителям комендантского часа будет грозить штраф 135 евро (1500 евро — в случае рецидива).

Президент настоятельно потребовал от французов ограничить любые частные собрания и не встречаться более чем вшестером. Он также порекомендовал в «максимально» возможном числе случаев надевать маски во время встреч с родственниками и знакомыми.

На предприятиях, по возможности, правилом должна стать удаленная работа два-три дня в неделю. Каждая отрасль будет определять конкретные ограничения в ходе переговоров между профсоюзами и работодателями.

В условиях второй волны эпидемии власти решили не вводить новые ограничения на транспорте, а также не ограничивать перемещения французов по стране. Через неделю на части территории Франции начинаются школьные каникулы и традиционный период осенних отпусков. «Требовать от людей, чтобы они изолировались в квартирах и не ездили в отпуск, было бы несоразмерно», — отметил Эмманюэль Макрон.

Глава государства пообещал «новую стратегию» тестирования на COVID-19 в условиях, когда французские лаборатории перегружены, а сроки получения результатов традиционных ПЦР-тестов увеличиваются, понижая эффективность диагностики. Он пообещал активное использование недавно одобренных экспресс-тестов на антигены (белок) коронавируса, которые позволяют получать результат за 15-30 минут.

Экстренная финансовая помощь будет оказана малоимущим французам, получающим минимальное социальное пособие или компенсацию квартплаты. В течение ближайших полутора месяцев они получат единовременную выплату в размере 150 евро, плюс по 100 евро на каждого ребенка. Подобную выплату малоимущим власти произвели весной, в разгар эпидемии. Как отметил Макрон, в категорию получателей этой помощи попадает значительное число молодых людей 18-25 лет.

Дополнительная поддержка обещана предпринимателям и бизнесу. Расширен список малых предприятий, получающих выплаты из специально созданного весной Фонда солидарности. К 150 000 компаний в списке получателей добавится еще 75 000 фирм. Ежемесячные выплаты для малого бизнеса достигают 10 000 евро. Кроме того, бизнесы, чья работа нарушена санитарными ограничениями, имеют право до конца года пользоваться режимом временной безработицы: их сотрудники продолжают получать полную или почти полную зарплату за счет бюджета.

Режим санитарной ЧС во Франции — акт второй

Незадолго до выступления президента Маркона стало известно о решении правительства Франции ввести в стране режим санитарной чрезвычайной ситуации начиная с субботы, 17 октября. В связи с эпидемией коронавируса режим санитарной ЧС вводился 23 марта и продлился до 10 июля. «Учитывая ее распространение на национальной территории, эпидемия COVID-19 является санитарной катастрофой, которая своим характером и серьезностью ставит под угрозу здоровье населения», — говорится в декрете, утвержденном в эту среду Советом министров Франции. Режим ЧС, в частности, дает право префектам департаментов вводить локалный карантин и запрет покидать жилье без весомой подтверждаемой причины.

Вторая волна эпидемии — последние цифры

Число умерших от последствий COVID-19 во Франции превысило 33 000 человек: 33 037 погибших — в том числе 104 человека за последние сутки.

С начала пандемии выявлено почти 780 тысяч случаев заражения: 779 063 — по данным на вечер среды (+22 591 новых положительных тестов на коронавирус за прошедшие сутки).

Эпидемиологические показатели медленно и неуклонно ухудшаются с сентября.

Растет такой важный показатель, как число заражений на 100 000 населения в течение последних семи дней. В среднем по стране этот показатель составляет уже почти 180 случаев.

Париж лидирует в тревожном рейтинге — более 420 случаев заражения, в столичном регионе показатель приближается к 300. Здесь скорость распространения коронавируса показывает впечатляющий рост особенно среди молодых людей в возрасте 20-30 лет. В этой категории жителей парижского региона Иль-де-Франс за последнюю неделю фиксируется 800 (!) случаев заражения на сто тысяч населения.

В минувший вторник число пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации превысило 1600 человек (штатное число коек в отделениях интенсивной терапии французских больниц — 5000). В парижском регионе уже 44% мест в реанимациях занято пациентами с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии.

Весной — в разгар эпидемии — в реанимации во Франции постоянно находилось порядка 7000 пациентов с коронавирусом. Ежедневно интенсивная терапия тогда требовалась сотням новых пациентов: на пике — более 700 новых пациентов ежедневно переводили в реанимацию. Лишь в конце апреля это число снизилось до менее чем 200 больных.

Процент положительных тестов на коронавирус превысил показатель 12% (еще в начале сентября вирус выявляли у 5% тестируемых). В столичном регионе Иль-де-Франс более 17% проводимых тестов — положительны.

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