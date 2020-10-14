28 лет тюрьмы дали напавшему на полицейского у Нотр-Дама

В среду, 14 октября, суд в Париже приговорил 43-летнего Фарида Иккена к 28 годам тюрьмы за то, что он напал на полицейского около Собора Парижской Богоматери.

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Как сообщает Le Figaro, суд удовлетворил требование прокуратуры, которая запрашивала для обвиняемого наказание от 25 до 28 лет тюрьмы.

Нападение произошло 6 июня 2017 года. Фарид Иккен набросился на полицейского с молотком, выкрикивая: «Это за Сирию!». Полицейский получил легкое ранение, а один из его коллег выстрелил в Иккена, ранив его в грудную клетку. Преступник сразу же был задержан. После задержания Иккен сообщил полицейским, что действовал от имени группировки ИГ и назвал себя «солдатом халифата».

Во время обыска в студенческом общежитии, где проживал преступник, полицейские обнаружили видеозапись, где он приносит «клятву верности» ИГ. В отличие от большинства французских джихадистов, имеющих уголовное прошлое, Иккен учился в аспирантуре университета в Меце по специальности «информатика и коммуникации», а до этого был студентом шведского университета.

При изучении компьютера, который Фарид И. имел при себе во время нападения, были найдены изображения лондонского теракта и видеозаписи, прославляющие виновников терактов в Париже и Брюсселе. Об этом рассказывал прокурор Парижа Франсуа Моленс.

В компьютере и на флешках, которые были найдены в рюкзаке нападавшего, также обнаружили «руководство к действию», выпущенное этой террористической группировкой. На одной из флешек были зображения Мохаммеда Мера, совершившего в Тулузе и Монтабане нападения на французских военных и на еврейскую школу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в 2019 году во Франции была создана Национальная антитеррористическая прокуратура. Первым делом, которое она представила в суд, стало другое нападение у Нотр-Дам: 4 сентября 2016 года около храма был обнаружен готовый к взрыву автомобиль, начиненный газовыми баллонами. Перед судом предстали несколько женщин, которым на момент задержания было от 19 до 29 лет, а также (заочно) — главный организатор. Его приговорили к пожизненному (хотя он, предположительно, уже погиб во время авиаудара коалиции в Ираке). Непосредственных исполнительниц приговорили к 25 и 30 годам тюрьмы. Еще одной участнице этой группировки дали 20 лет.

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