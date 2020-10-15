Волна «коронавирусных» обысков во Франции: жандармы пришли к экс-премьеру и главе Минздрава

Обыски прошли, в том числе, у Эдуара Филиппа, мэра города Гавра, который с 2017 по июль 2020-го был премьер-министром Франции.

Во Франции 15 октября правоохранители провели обыски одновременно в кабинетах и квартирах бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, министра здравоохранения Оливье Верана, директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона, экс-главы Минздрава Аньес Бюзен, гендиректора госагентства Santé publique France Женевьевы Шен, бывшей официальной представительницы правительства Сибет Ндиай… Повод для обысков: расследование по делу о возможных нарушениях, допущенных при «урегулировании» коронавирусного кризиса.

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Обыски, как сообщили телеканалу BFMTV в Минздраве, прошли «без всяких трудностей». Источник из окружения мэра Гавра (бывшего премьер-министра Франции) Эдуара Филиппа также сообщил, что обыски проходили «в очень вежливой форме и при полном сотрудничестве» экс-главы правительства. Впрочем, сам Эдуар Филипп при обысках в его жилищах и рабочих кабинетах в Гавре и Париже не присутствовал, так как был в этот момент с визитом в Марселе.

Обыски проведены на следующее утро после «коронавирусного» интервью Эмманюэля Макрона, в ходе которого президент объявил о новых запретительных мерах в связи с эпидемией: главная из них — комендантский час в парижском регионе и еще 8 крупных агломерациях.

Как сообщает France-Presse, обыски проводили жандармы из Центрального бюро по борьбе с нарушениями в области окружающей среды и общественного здравоохранения (OCLAESP) — в рамках предварительного следствия, которое ведет Суд Республики (Cour de justice de la République (CJR). Именно этот орган уполномочен вести расследования деятельности бывших и действующих высших должностных лиц.

Вместе с жандармами в обысках участвовали «специалисты по информационным технологиям»: по данным France Télévisions, были взяты для проверки компьютеры попавших под подозрение лиц.

Через пару часов после того, как у него прошли обыски, министр здравоохранения Оливье Веран (справа) проводил вместе с премьер-министром Жаном Кастексом (слева) и другими министрами пресс-конференцию, на которой разъяснялись объявленные накануне президентом новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. REUTERS - POOL

Само предварительное расследование было начато еще 7 июля.

В качестве основания для его проведения CJR использует девять исковых заявлений от граждан, считающих себя пострадавшими от последствий коронавирусного кризиса в результате действия (или бездействия) властей.

Высшие чиновники, у которых прошли обыски, подозреваются в «уклонении» от урегулирования «стихийного бедствия». Согласно статье 223 УК Франции за это преступление может грозить наказание до 2 лет тюрьмы и до 30 тысяч евро штрафа.

Всего, как пишет Le Monde, на сегодняшний день CJR получил 99 жалоб на высших чиновников (или экс-чиновников). Жалобы начали поступать еще в марте, когда в стране ввели карантин. Они поступали и от частных лиц (в том числе, от людей, находящихся в местах заключения), и от медицинских ассоциаций, которые выдвинули обвинения, в том числе, в «непреднамеренных убийствах», в «неоказании помощи лицу, находящемуся в опасности» и др.

Одна из жалоб в середине сентября подана в CJR и против действующего премьер-министра Жана Кастекса от имени ассоциации «Жертвы коронавируса — Франция» (Victimes Coronavirus France), в которой состоит примерно двести человек.

Но CJR пока рассматривает обвинения 9 истцов по указанной выше статье УК об «уклонении» от урегулирования «стихийного бедствия».

Заслушивание самих истцов, чьи жалобы Суд Республики пока посчитал приемлемыми, началось еще в сентябре, пишет Le Figaro. Истцы, среди которых, в частности, ассоциация медиков C19, ставят в вину высшим руководителям страны «непоследовательность принимаемых мер» и «невыполнение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

Помимо расследования CJR, есть еще начатое 10 июня расследование, которое ведет прокуратура Парижа — в отношении ответственных лиц, занимающих или занимавших должности ниже правительственных.

Кроме того, комиссии по расследованию вопросов управления коронавирусным кризисом созданы в обеих палатах парламента — в Сенате и Национальном собрании.

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