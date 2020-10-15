Как будет действовать «санитарный комендантский час»: пресс-конференция французского правительства

В четверг, 15 октября, премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также министры внутренних дел, экономики, труда и здравоохранения провели пресс-конференцию в Матиньонском дворце, на которой объяснили, как будет действовать комендантский час в девяти французских метрополиях.

В четверг, 15 октября, премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также министры внутренних дел, экономики, труда и здравоохранения провели пресс-конференцию в Матиньонском дворце, на которой объяснили, как будет действовать комендантский час в девяти французских метрополиях.

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Накануне вечером президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что с полуночи пятницы, 16 октября в ряде крупных агломераций будет введен комендантский час сроком на шесть недель. Это касается Парижа и шести его прилегающих департаментов, а также Лиона, Лилля, Тулузы, Монпелье, Сент-Этьена, агломерации Экс-ан-Прованс и Марсель, Руана и Гренобля.

Комендантский час будет действовать с 21:00 вечера до 6:00 утра, объяснил на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Жан-Кастекс. «Это значит, что с 9 вечера каждый должен быть у себя дома, а все заведения, за некоторым исключением, будут закрыты», – сказал премьер.

Исключения составляют, прежде всего больницы, центры помощи бездомным и комиссариаты, которые во время комендантского часа продолжат работу. Кроме этого, остаются открытыми отели и рестораны, которые привозят еду на дом.

Для частных лиц также предусмотрены исключения. Жан Кастекс перечислил причины, по которым французы будут иметь право выходить из дома с 21:00 до 06:00. «Это выход из дома «по причине здоровья» – в больницу или аптеку за лекарствами, если вы работаете в ночную или вечернюю смену, если у вас билет на поезд или самолет в ночное время (в этом случае билет является доказательством), если вы идете к нуждающемуся в помощи родственнику, если вы выгуливаете домашнего животного». В этих случаях, пояснил премьер, как и в период карантина, у каждого выходящего из дома должна быть с собой «аттестация», формуляр которой можно найти на сайте правительства.

Во время пресс-конференции Жан Кастекс напомнил, что помимо комендантского часа, днем в 9 французских метрополиях будут также действовать особые правила. Спортзалы и бассейны остаются закрыты (кроме занятий для детских спортивных секций), не будут работать бары. Высшие учебные заведения должны сократить присутствие студентов до 50%.

«Я рассчитываю на сознательность каждого из вас в выполнении данных правил», – завершил свое выступление Жан Кастекс. Выступивший вслед за ним министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что во время комендантского часа будут усилены полицейские патрули (до 12 тысяч человек), которые будут штрафовать нарушителей. Штраф за нарушение составляет 135 евро, после трехкратного нарушения каждому грозит штраф в 3750 евро и до шести месяцев тюрьмы.

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