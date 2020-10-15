Французские медработники снова устроили забастовку и вышли на улицы

Во Франции ряд профсоюзов и ассоциаций медработников в четверг, 15 октября, снова устроили забастовку и акции протеста. В разгар «второй волны» COVID-19 они требуют немедленного и масштабного увеличения численности персонала больниц, улучшения условий труда и повышения зарплат. Меры, объявленные правительством на фоне пандемии, медики считают недостаточными.

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Профсоюзы CGT, SUD-Santé, Национальныa профсоюз медсестер (SNPI), ассоциации врачей скорой помощи предупреждают, что вторая волна коронавируса «может обрушить французскую систему здравоохранения». Они призвали персонал больниц и домов престарелых снова выйти на улицы 15 октября. Предыдущая протестная акция медперсонала состоялась три месяца назад.

Демонстрации медиков проходят на следующий день после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил о введении комендантского часа в Париже, всем столичном регионе Иль-де-Франс и 8 других крупнейших городах страны с самыми плохими эпидемиологическими показателями. Но акции не связаны с новыми ограничениями, они были запланированы уже давно.

В Париже протестующие вышли на манифестацию недалеко от министерства здравоохранения. Акции были заявлены и в других крупных французских городах, где имеются университетские больницы (CHU): Марселе, Тулузе, Бордо, Нанте и др.

Ситуация в больницах на фоне пандемии

В июле этого года, после нескольких недель консультаций (Ségur de la santé), министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 33 мерах в поддержку больниц. В частности, было объявлено о возможности открытия до четырех тысяч дополнительных койко-мест «по требованию». Власти пообещали нанять в больницы 15 тысяч новых сотрудников и повысить медработникам (кроме врачей) зарплаты. 1 октября работники больниц и домов престарелых уже получили прибавку в 90 евро. Еще на 93 евро их зарплаты должны повысить в конце года (изначально вторая прибавка планировалась в марте).

Однако объявленные правительством меры многие считают неудовлетворительными. Повышение зарплат называют недостаточным. К тому же прибавки не распространяются на медико-социальные структуры, принимающие людей с инвалидностью, центры лечения и профилактики аддикций или службы спецобразования на дому. Кроме того, во французских больницах не хватает коек и медперсонала.

В последние годы число койко-мест во французских больницах неуклонно сокращалось. Сейчас общее штатное число коек в отделениях интенсивной терапии во Франции составляет пять тысяч. По информации Le Figaro, 500–600 из них закрыты на постоянной основе из-за нехватки медперсонала. Треть из них уже заняты пациентами с COVID-19. Это намного меньше, чем весной этого года, когда единовременно в реанимации находились семь тысяч больных COVID-19.

Но отделения интенсивной терапии быстро наполняются. В столичном регионе уже 46% мест в реанимациях заняты пациентами с коронавирусом, и новых постоянных мест с весны не создано — их в общей сложности 1200. По данным регионального агентства здавоохранения (ARS), сейчас в парижских отделения реанимации на 100 мест больше, чем до пандемии. Но речь идет о койках, взятых в других отделениях и не отданных обратно. На этом фоне парижским больницам предписали перенести до 30% несрочных хирургических операций — чтобы освободить места для больных COVID-19.

Чего требуют медработники?

«Правительство остается глухо к нашим нуждам. На тысячу жителей во Франции 5,9 мест в реанимации. В Германии — 8. На тысячу жителей во Франции 10 медсестер, в Германии — 13», — сетует представитель профсоюза санитаров SNPI Тьери Амуру.

Председатель медицинской комиссии больниц Парижа и Иль-де-Франс Assistance publique — Hôpitaux de Paris (APHP) Реми Саломон подчеркивает: чтобы открыть новые койко-места в реанимациях, необходимо нанять дополнительных сотрудников. Для этого необходимо пересмотреть зарплаты, улучшить условия труда предоставить больницам средства, адекватные нагрузке.

«Многие годы бюджет больниц ограничивался, все большая нагрузка ложилась на медицинские бригады. Чтобы удержать персонал в больницах нужен бюджет, адекватный их потребностям. Если этого не будет сделано, можно опасаться краха государственных больниц», — пишет Реми Саломон.

Французская федерация больниц (FHF) оценивает недостаток бюджета медучреждений минимум в 500 млн евро в этом году и в 700 млн евро — в проекте на 2021 год. В FHF считают, что система финансирования больниц должна быть в целом пересмотрена. Ассоциация в частности выступает против т.н. «тарификаций в зависимости от деятельности» (tarification à l’activité). Речь идет о том, что сумма дотаций тому или иному государственному медучреждению зависит от количества оказанных медуслуг. Эта система финансирования «поставила больницы на колени», — говорят в FHF.

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