Во Франции выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Франции впервы с начала эпидемии коронавируса выявили более 30 тысяч случаев заражения за сутки

За сутки во Франции выявили еще 30 621 случай заражения коронавирусом, сообщило вечером 15 октября Национальное агентство здравоохранения (Santé publique France). Это новый суточный рекорд c начала эпидемии.

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Доля положительных результатов среди всех сданных тестов постоянно растет. Сейчас этот показатель составляет 12,6% (в среду 12,2%). За минувшие сутки от COVID-19 скончались 88 человек. Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 33 125 человек.

Продолжает расти и число пациентов, единовременно находящихся в отделениях реанимации. За этим показателем во Франции следят особенно пристально из-за опасений, что отделения интенсивной терапии могут не справиться наплывом пациентов в тяжелом состоянии.

Согласно базе данных Santé publique France, в настоящий момент в отделениях реанимации находятся 1741 пациент с коронавирусом (на 77 больше, чем накануне, с учетом новых поступивших, выписанных и скончавшихся). Накануне министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что мест в реанимациях французских больниц в общей сложности 5800. В столичном регионе Иль-де-Франс уже 46% коек в отделениях интенсивной терапии заняты зараженными коронавирусом.

С субботы в Париже, всем столичном регионе Иль-де-Франс и еще восьми крупных городских агломерациях вступает в силу комендантский час.

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