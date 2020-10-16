Во Франции выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
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За сутки во Франции выявили еще 30 621 случай заражения коронавирусом, сообщило вечером 15 октября Национальное агентство здравоохранения (Santé publique France). Это новый суточный рекорд c начала эпидемии.
Доля положительных результатов среди всех сданных тестов постоянно растет. Сейчас этот показатель составляет 12,6% (в среду 12,2%). За минувшие сутки от COVID-19 скончались 88 человек. Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 33 125 человек.
Продолжает расти и число пациентов, единовременно находящихся в отделениях реанимации. За этим показателем во Франции следят особенно пристально из-за опасений, что отделения интенсивной терапии могут не справиться наплывом пациентов в тяжелом состоянии.
Согласно базе данных Santé publique France, в настоящий момент в отделениях реанимации находятся 1741 пациент с коронавирусом (на 77 больше, чем накануне, с учетом новых поступивших, выписанных и скончавшихся). Накануне министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что мест в реанимациях французских больниц в общей сложности 5800. В столичном регионе Иль-де-Франс уже 46% коек в отделениях интенсивной терапии заняты зараженными коронавирусом.
С субботы в Париже, всем столичном регионе Иль-де-Франс и еще восьми крупных городских агломерациях вступает в силу комендантский час.
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