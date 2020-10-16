Во Франции мужчина признался, что сел за руль, выпив 48 бутылок пива, бутылку пастиса и бутылку вина

Во Франции задержан мужчина, выпивший 48 бутылок пива, булытку пастиса и бутылку вина перед тем, как сесть за руль

На западе Франции задержан водитель, который признался, что выпил в тот день 48 бутылок пива, бутылку пастиса и бутылку розового перед тем, как сесть за руль. Об этом сообщает жандармерия департамента Манш в пятницу, 16 октября.

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ДТП произошло в минувшую субботу в городе Бреаль. Жандармы обнаружили 58-летнего спящего мужчину в овраге за рулем автомобиля. Он съехал с дороги, потеряв управление. Отмечается, что мужчина отделался испугом.

LES GENDARMES DE LA COMPAGNIE DE COUTANCES N’EN REVIENNENT TOUJOURS PAS : UN AUTOMOBILISTE CONTRÔLÉ AVEC 3,29 GRAMMES... Publiée par Gendarmerie de la Manche sur Jeudi 15 octobre 2020

Позже у водителя зафиксировали 3,29 г алкоголя на литр крови. Задержанный признался, что в тот день выпил не менее 48 бутылок пива, бутылку пастиса и бутылку розового вина. Его водительские права были аннулированы еще в 1997 году.

Задержанный предстанет перед судом 21 января. Речь идет о рецидиве, добавили в жандармерии.

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