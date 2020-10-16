Во Франции хирурга обвинили в сексуальном насилии над 312 пациентами — в основном детьми

Французскому хирургу предъявили обвинения в сексуальном насилии над 312 пациентами. На рисунке в центре Жоэль Ле Скуарнек на суде, март 2020 г.

Во Франции хирургу Жоэлю Ле Скуарнеку 15 октября предъявили обвинения в сексуальном насилии над 312 пациентами в период с 1986 по 2014 годы. В большинстве случаев предполагаемыми жертвами становились дети — как мальчики, так и девочки. Это дело стало крупнейшим педофильским скандалом в истории страны.

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70-летнего Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасилованиях и насилии сексуального характера. Потерпевших в этом деле — 312 человек. В основном это люди, которые были детьми в момент предполагаемого насилия со стороны хирурга. Инкриминируемые ему деяния были совершены в разных медучреждениях.

В общей сложности следствие выявило 349 потенциальных жертв. Однако по некоторым эпизодам истек срок давности, а в пяти случаях факты «было невозможно квалифицировать как преступления с достаточными» для этого основаниями, объяснил прокурор города Лорьян на западе Франции Стефан Келленберже.

Среди потерпевших 164 — мужского пола, 148 — женского. 265 из них было меньше 15 лет в момент предполагаемого надругательства. В трети случаев речь идет о подозрении в изнасиловании.

Прокурор отметил, что в большинстве случаев Ле Скуарнек совершал насилие, когда жертвы «находились в состоянии сна, вызванного анестезирующими веществами, седативными и другими медицинскими препаратами, либо из-за усталости или боли».

Стефан Келленберже сообщил, что начато предварительное расследование в отношении неустановленных лиц по статье об умышленном отказе от предотвращения преступлений. Следствие должно установить, знал ли кто-то о действиях хирурга.

Жоэль Ле Скуарнек порядка 30 лет оперировал в разных французских больницах. За решеткой он находится с мая 2017 года. Он был задержан в городе Жонзак, где он работал с 2008 года и жил один в своем доме. Поводом послужило свидетельство его шестилетней соседки. Девочка рассказала отцу, что сосед показывал ей свои половые органы. Медицинской осмотр и опрос показал, что она могла быть изнасилована.

В ходе обыска в компьютере хирурга нашли записи, в которых он подробно описывал сцены сексуального насилия над детьми. По данным Franceinfo, эти записи он делал с 1990 по 2017 годы. В некоторых случаях Ле Скуарнек отмечал имена, фамилии и адреса детей. Благодаря этому «дневнику» удалось установить личности большинства предполагаемых жертв, подвергшихся насилию. Многие их них не подозревали о случившемся, так как находились под наркозом.

В ходе обыска в доме хирурга нашли также порядка 300 тысяч фотографий и видео с детской порнографией, а также множество кукол.

Сам Ле Скуарнек признал вину по некоторым эпизодам и выразил сожаления содеянным, сообщил прокурор Лорьяна.

30 ноября над Ле Скуарнеком в Приморской Шаранте начнется суд присяжных по делу об изнасиловании и сексуальном насилии над четырьмя девушками.

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