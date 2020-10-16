В пригороде Парижа обезглавили учителя. Начато дело о теракте

В парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин в пятницу, 16 октября, было обнаружено обезглавленное тело мужчины, сообщает BFMTV. По данным телеканала, предполагаемый убийца был «ликвидирован» полицейскими. На место происшествия выехал президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным BFMTV, предполагаемый преступник — 18-летний уроженец Москвы.

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Как сообщает BFMTV, убийство произошло около 17 часов в пятницу около «одного из образовательных учреждений», а предполагаемого убийцу полиция настигла в нескольких сотнях метров, уже на территории соседней коммуны Эраньи. Утверждается, что в руках у него был нож и он угрожал сотрудникам правопорядка, которые его затем застрелили. У него затем также было найдено огнестрельное оружие.

Позднее стало известно, что сразу после убийства преподавателя он разместил запись преступления в соцсетях.

По данным Le Parisien, нападавший — «18-летний мужчина чеченского происхождения».

BFMTV также сообщает, что ранее он привлекался за правонарушения, но правоохранителям не было известно о его радикализации.

🚨 Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Погибший от рук предполагаемого террориста, по данным Le Monde, это Самюэль П., учитель истории и географии местного колледжа, который рассказывал своим ученикам о свободе слова и возможности рисовать карикатуры на пророка. Именно это, по данным издания, и побудило Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT) начать расследование после этого убийства.

AFP также сообщает, что учитель показывал опубликованные сатирическим изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда своим ученикам.

Le Figaro пишет, что убийство произошло прямо рядом с колледжем Bois d'Aulne, в котором преподавал учитель, убийца набросился на него с криком «Аллаху Акбар».

По данным Le Figaro, к расследованию подключились и антитеррористический отдел национальной полиции (Sdat) и внутренняя разведка (DGSI). Сообщается также, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен, находившийся в этот момент в командировке в Марокко, поговорил по телефону об инциденте с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным BFMTV, на место происшествия отправился премьер-министр Жан Кастекс.

Позднее министр внутренних дел сообщил о своем возвращении в Париж и о создании кризисного штаба по факту произошедшего.

De retour à Paris, je me tiens informé en direct de la cellule de crise que j’ai faite ouvrir, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. #Conflans — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 16, 2020

Заявление в связи произошедшим сделал министр образования Жан-Мишель Бланкер. «Сегодня вечером это Республика была атакована этим гнусным убийством одного из ее служителей — преподавателя», написал министр в твиттере, подчеркнув, что думает о погибшем и о его семье. «Наше единство и наша твердость — это единственные ответы перед чудовищностью исламистского терроризма», — заявил Бланкер.

Ce soir, c’est la République qui est attaquée avec l’assassinat ignoble de l’un de ses serviteurs, un professeur.

Je pense ce soir à lui, à sa famille.

Notre unité et notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste.

Nous ferons face . — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) October 16, 2020

Депутаты Национального собрания Франции стоя почтили память погибшего учителя.

Professeur décapité: l'Assemblée nationale debout pour dénoncer un "abominable attentat". Un hommage lui sera rendu mardi prochain pendant les #QAG#PLF2021 #DirectAN pic.twitter.com/EPMdGEPPVh — LCP (@LCP) October 16, 2020

Emmanuel Macron est arrivé à Conflans-Saint-Honorine où un professeur a été retrouvé décapité pic.twitter.com/4lipJ7Q8cs — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2020

Президент Макрон приехал на место трагедии в 21.15. После разговора с правоохранителями он должен выступить с заявлением.

В 22.25 президент произнес короткую речь. Он сказал: наш согражданин был подло убит во время террористического исламистского теракта лишь за то, что отстаивал ценности Республики. Президент выразил соболезнование семье погибшего, сотрудникам колледжа и «всем преподавателям Франции», представителям «самой прекрасной профессии». Макрон также поблагодарил сотрудников правопорядка, которые с «невероятной скоростью» прибыли на место преступления.

Глава государства, подчеркнув, что прокурор расскажет подробности произошедшего в ближайшие часы, заявил: «Они не пройдут... Они нас не разъединят». И призвал нацию к единству перед лицом исламистского терроризма.

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