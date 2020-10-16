Как изменится жизнь французов с полуночи пятницы

Комендантский час, запрет на праздники и массовые мероприятия, работа на удаленке – с полуночи пятницы во Франции начинают действовать новые санитарные меры, связанные с распространением эпидемии коронавируса. Как изменится жизнь французов в ближайшие недели и почему власти выбрали новые ограничительные меры вместо того, чтобы увеличить число мест в больницах – в материале RFI.

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В четверг, 15 октября, премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министров внутренних дел, экономики, труда и здравоохранения провел большую пресс-конференцию. Ее цель – объяснить французам объявленные накануне Эмманюэлем Макроном меры по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса.

Новые ограничения и «двойная неправда»

Отметив успехи правительства по организации нового учебного года (из-за коронавируса во всей Франции закрылось всего 29 школ), Жан Кастекс указал, что в сентябре «появилась новая зона повышенного риска», которую, к тому же, «труднее всего контролировать». «Это места, где собираются люди – пообщаться или попраздновать в семье или друзьями», – почти укоризненно произнес премьер. Во время таких «собраний» люди не носят маски и не соблюдают социальных ограничений. «Именно там мы подвергаемся наибольшему риску», – подытожил он.

Закрытие баров и ресторанов в Марселе и Париже незначительно повлияло на замедление темпов распространения эпидемии, поэтому «мы устанавливаем санитарный комендантский час в 9 крупных городах. Он будет действовать в общественных местах, но также затронет и частную сферу, так как его цель – ограничить число контактов в ближайшие недели», – объявил премьер, напомнив, что с полуночи пятницы в стране вводится режим ЧП сроком на 4 недели. Срок действия может быть продлен, если депутаты Национального собрания проголосуют за соответствующий закон.

Премьер-министр Жан Кастекс на пресс-конференции 15 октября 2020. REUTERS - POOL

Прежде чем объяснить, как именно будет действовать комендантский час, Жан Кастекс решил не оставить французам места для критики новых ограничительных мер, произнеся следующее:

«Я часто слышу о том, что лучшим ответом на сложившуюся кризисную ситуацию было бы создание дополнительных мест в реанимации. Это вдвойне неправда! Никакая система здравоохранения в мире не будет способна бороться с последствиями такой эпидемии. Она может привести к десяткам тысяч госпитализаций больных в тяжелом состоянии, если мы заранее не подготовимся к ее замедлению. Кроме этого, недостаточно просто добавить койки и оборудование в больницы, нужно еще и подготовить медперсонал – а это невозможно сделать за несколько месяцев, нужны годы. (…) Единственная возможная стратегия – сокращение количества социальных контактов для замедления распространения эпидемии».

В то время как премьер-министр произносил эти слова, в Париже проходила крупная манифестация медработников, которые требовали от правительства улучшения условий работы в государственных больницах, увеличения числа сотрудников и открытия дополнительных койко-мест.

Не упомянув об этом, Жан Кастекс начал перечислять вводимые правительством меры. Прежде всего, это комендантский час, который вводится в Париже и шести прилегающих к нему департаментах, а также в агломерациях Лиона, Лилля, Тулузы, Монпелье, Сент-Этьена, Марселя, Руана и Гренобля. Комендантский час будет действовать с 21 вечера до 6 утра. «Это значит, что с 9 вечера каждый должен оставаться у себя дома, а все – за некоторыми исключениями – заведения будут закрыты», – пояснил Кастекс.

Исключения

Естественно, у всякого правила бывают исключения, некоторые из которых назвал премьер, а остальные добавили профильные министерства:

– С 21:00 до 06:00 разрешен выход из дома по профессиональным причинам (для работающих в вечернюю или ночную смены). Для этого необходимо иметь при себе справку от работодателя или рабочее удостоверение.

– В случае раннего или, наоборот, позднего прибытия/отбытия поезда, автобуса, самолета достаточно предъявить билет. При этом, как пояснили в профильном министерстве, изменений расписания работы транспорта из-за комендантского часа пока не предвидится.

– Выход из дома по состоянию здоровья (например, чтобы отправиться в больницу или аптеку)

– Оказание помощи близкому человеку или выгул домашнего питомца.

В последних двух случаях в качестве доказательства нарушителю комендантского часа необходимо иметь при себе заполненный формуляр министерства внутренних дел. Так же, как и в период весеннего карантина, найти такой формуляр можно на сайте правительства https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, скачав его на свой смартфон, распечатав или переписав о руки. В случае несоблюдения указанных правил будет наложен штраф в размере 135 евро. После трех нарушений виновные должны будут выплатить штраф в размере 3750 евро, их также могут «приговорить» к 6 месяцам лишения свободы, пригрозил выступивший вслед за премьером глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен на пресс-конференции 15 октября 2020. REUTERS - POOL

Таким образом, в ближайшие четыре недели в 9 крупных городах Франции все общественные места, магазины и услуги будут недоступны после 21:00. Исключения составляют медицинские учреждения, центры и ассоциации помощи бездомным, отели и рестораны, осуществляющие доставку еды на дом.

Ограничительные меры на всей территории Франции

Помимо комендантского часа, действующего в девяти крупных городов Франции, на всей территории страны будут действовать следующие ограничительные меры:

– Запрет на частные праздники и вечеринки с участием более 6 человек. «В связи с чрезвычайным санитарным положением, все частные мероприятия, такие как свадьбы или студенческие вечеринки, проводимые в специально снятых для этого помещениях, будут запрещены», – объявил Жан Кастекс.

– Все рестораны должны соблюдать «усиленный санитарный протокол», включающий особые меры гигиены и социального дистанцирования, им также не разрешается принимать более 6 посетителей за одним столиком. Рестораны будут продолжать регистрировать своих клиентов, чтобы связаться с ними в случае обнаружения у кого-либо из посетителей коронавируса.

– Объявленное Эмманюэлем Макроном «правило шести» продолжает действовать и дома: французам не рекомендуется проводить встречи с участием более 6 человек, будь то родственники или друзья. В общественных местах такие встречи можно контролировать, но для частных помещений это всего лишь рекомендация, не имеющая юридически обязательной силы.

– В магазинах, торговых центрах или супермаркетах необходимо соблюдать норму «четыре квадратных метра» на человека. Для этого персонал будет осуществлять контроль числа посетителей на входе.

Меры поддержки медработников

Участвовавший в пресс-конференции министр здравоохранения Оливье Веран рассказал о скором появлении так называемых антигенных экспресс-тестов. Он обещал, что такие тесты будут доступны во Франции «в течение нескольких недель». Эти тесты будут делать в больницах, частных медицинских кабинетах или аптеках. Пять миллионов экспресс-тестов «уже заказаны», сообщил Веран.

Что касается медработников, то премьер-министр и министр здравоохранения Франции пообещали, что запланированное правительством на март повышение заработной платы для двух миллионов сотрудников государственных больниц состоится уже «в конце этого года». Летом власти обещали повысить зарплаты этой категории в среднем на 200 евро. Первое повышение на 90 евро уже произошло в сентябре. Второй транш повышения составит 93 евро, сообщил Жан Кастекс.

Кроме этого, правительство предусмотрело компенсации за дни не взятого в разгар второй волны эпидемии отпуска. Любой медработник, который откажется от ежегодного отпуска «в ближайшие недели», начиная с праздника Всех Святых 1 ноября, получит «компенсационное пособие» в сумме от 110 до 200 евро за отпускной день, пообещал премьер-министр.

Министр здравоохранения Оливье Веран на пресс-конференции 15 октября 2020. REUTERS - POOL

В конце пресс-конференции Жан Кастекс выразил «полное доверие» министру здравоохранения Оливье Верану, у которого тем же утром прошли обыски. «Утро, полдень, вечер, ночь, выходные ... Я могу засвидетельствовать, что он всегда на передовой, всегда. Он не жалеет ни своего времени, ни своих сил», – заявил Кастекс.

Удаленка и миллиард для поддержки бизнеса

Выступившая вслед за Оливье Вераном министр труда Элизабет Борн рассказала о мерах по введению режима удаленной работы на предприятиях. В регионах, на которые распространяется комендантский час, компании как можно быстрее должны определить минимальное количество дней удаленной работы в неделю. «Везде, где это возможно», работа на удалении должна производиться как минимум «два-три дня в неделю», уточнил Жан Кастекс. Кроме этого, предприятиям советуют составить график работы своим сотрудникам так, чтобы избежать загруженности общественного транспорта в часы пик.

Министр труда Элизабет Борн на пресс-конференции 15 октября 2020. REUTERS - POOL

Для поддержки страдающих из-за эпидемии предприятий государство предусмотрело различные меры, которые изложил министр экономики Брюно Ле Мэр. В них входит продление срока возврата кредитов, выданных под гарантии государства, страховые выплаты закрывшимся из-за пандемии компаниям и отсрочка по уплате налогов.

Но главная мера, которую назвал министр экономики – это полное освобождение закрывшихся из-за комендантского часа предприятий от уплаты социальных взносов. Оказавшиеся в зоне действия комендантского часа отели и рестораны тоже могут быть частично освобождены от выплат, если общая потеря их выручки составляет 50% и более.

Кроме этого, Брюно Ле Мэр пообещал, что наиболее пострадавшие секторы экономики получат финансовую поддержку «до 20% от их фонда заработной платы». В этих отраслях – гостиницах, кафе и ресторанах, туризме, культуре и спорте – будет восстановлен режим временной безработицы, предусматривающий выплату сотрудникам до 80% от их заработной платы за счет бюджета.

Все эти меры финансовой поддержки предприятий обойдутся государству как минимум в миллиард евро, рассказал на пресс-конференции Брюно Ле Мэр. «Разумнее усилить экономическую поддержку предприятий, чем потом иметь дело с тысячами банкротств и взрывом безработицы», – объяснил министр.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр на пресс-конференции 15 октября 2020. REUTERS - POOL

И наконец, назначенные на март 2021 года выборы в региональные органы управления — под угрозой, предупредил Жан Кастекс. Из-за того, что в условиях эпидемии коронавируса предвыборная кампания не может вестись в полной мере, выборы могут перенести на более поздний срок. Выработкой конкретных рекомендаций сейчас занимается Научный совет при президенте.

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