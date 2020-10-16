Саркози предъявили новое обвинение по делу о «ливийском финансировании»

Николя Саркози предъявили новое обвинение по делу о предполагаемом ливийском финансировании его избирательной кампании в 2007 году

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили новую — четвертую — статью обвинения по делу о предполагаемом ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Теперь Саркози вменяют еще и участие в преступном сообществе, сообщила 16 октября Национальная финансовая прокуратура, подтвердившая информацию издания Mediapart.

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В марте 2018 года Николя Саркози по «ливийскому делу» уже предъявили обвинения в коррупции, в незаконном финансировании избирательной кампании и в сокрытии растраты средств ливийского государства.

Сам экс-президент Франции отвергает все обвинения. У себя в фейсбуке он написал, что его допрашивали четыре дня, в течение которых он без затруднений ответил на все вопросы. По словам Саркози, следствие не предоставило никаких доказательств какого-либо незаконного финансирования его предвыборной кампании 2007 года. По его словам, обвинение построено на показаниях «убийц, известных мошенников и лжесвидетелей». «Я знаю, что правда в конце концов восторжествует», — пишет Николя Саркози.

В сентябре этого года Апелляционный суд Парижа отклонил большинство жалоб, поданных защитой Саркози, которая пыталась по процессуальным мотивам оспорить расследование предполагаемого незаконного финансирования предвыборной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи.

По делу о «ливийском финансировании» обвиняемыми проходят также бывшие министры Клод Геан, Эрик Верт, следствие предъявило обвинения и бывшему близкому соратнику Саркози Тьерри Гоберу. Расследование началось восемь лет назад, после того, как издание Mediapart опубликовало документ за подписью бывшего высокопоставленного ливийского разведчика, где говорится, что в 2006 году власти Ливии согласились направить 50 млн евро на финансирование предвыборной кампании Саркози.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что передал на кампанию Саркози пять миллионов евро от Каддафи наличными в чемоданах. Материальных улик по делу обнаружить пока не удалось.

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