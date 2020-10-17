«Наша диаспора в ужасе»: Ассамблея чеченцев Европы решительно осудила убийство учителя под Парижем

Ассамблея чеченцев Европы решительно осуждает убийство учителя под Парижем. «Наша диаспора в ужасе от случившегося, как и все французы», — говорится в заявлении ассамблеи от 16 октября.

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Ассамблея чеченцев Европы «самым решительным образом осуждает это преступление и еще раз подтверждает позицию своих представителей, осуждающих все формы религиозного экстремизма и любые акты насилия», — говорится в коммюнике ассоциации, базирующейся в Страсбурге.

Strasbourg, le 16 Octobre 2020 COMMUNIQUE DE PRESSE Service de Communication de... Publiée par Европерачу Нохчийн Ассамблей sur Vendredi 16 octobre 2020

«На ежедневной основе наши представители настойчиво проводят работу по борьбе с экстремизмом и призывают наших соотечественников уважать закон и уважать всех членов общества, в котором они живут», — говорится в документе.

Вместе с тем ассамблея обращается к СМИ и политикам с призывом проявлять осторожность к заявлениям, которые могут негативно сказаться на всей чеченской диаспоре. «Никакая диаспора не может быть ответственна за все отдельные действия своих представителей», — подчеркивается в заявлении.

В пятницу, 16 октября, был обезглавлен учитель истории и географии школы парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин. В правоохранительных органах подтвердили информацию СМИ о том, что преступление совершил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. О его радикализации властям известно не было. При попытке задержания он проявил агрессию и был застрелен полицией.

Преступление расследует Национальная антитеррористическая прокуратура. Известно, что преподаватель показывал своим ученикам рисунки с пророком Мухаммедом в качестве примера свободы слова. В рамках расследования дела задержаны девять человек, в том числе отец одной из учениц, публично возмущавшийся тем, что учитель показывал рисунок с пророком. Мужчина предлагал сплотиться против учителя и добиться его увольнения, а также подал на него жалобу в полицию. В ответ преподаватель подал жалобу о клевете.

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