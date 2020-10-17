Полиция задержала девять человек после убийства учителя в парижском пригороде

В ночь с 16 на 17 октября полиция задержала девять человек по делу об убийстве учителя в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин.

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В числе задержанных — люди из ближайшего окружения убийцы: четыре члена семьи и трое знакомых. Также был задержан отец одной из учениц, записавший и распространивший в соцсетях видео с критикой в адрес убитого, и его сожительница.

Обезглавленное тело мужчины было обнаружено в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин в пятницу, 16 октября. Убитый 47-летний Самюэль П. работал учителем истории и географии в местном колледже. Сообщалось, что во время урока, посвященного свободе слова, он показывал ученикам опубликованные сатирическим изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого, как сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции, Самюэлю П. стали поступать угрозы от родителей учеников, о чем он уведомил начальство. Он также направил заявление в местный комиссариат полиции.

Убийца был «ликвидирован» полицейскими на территории соседней коммуны Эраньи. В субботу, 17 октября, в правоохранительных органах подтвердили его личность: 18-летний Абдулла А., уроженец Москвы чеченского происхождения. О его радикализации полиции известно не было.

Вечером в пятницу, 16 октября, на место трагедии прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Он назвал убийство «исламистским террористическим актом». Национальная антитеррористическая прокуратура ведет расследование.

Премьер-министр страны Жан Кастекст 17 октября назвал случившееся «ударом в самое сердце Республики, нанесенным исламистским терроризмом».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 октября выразила соболезнования близким убитого, а также всем французам. Кроме того, она обратилась со словами поддержки ко всем учителям во Франции и в Европе. «Без них нет граждан. Без них не бывать демократии», — подчеркнула она.

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