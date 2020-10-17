Прокурор: убивший учителя имел во Франции статус беженца, спецслужбам известен не был

18-летний уроженец Москвы Абдулах А., убивший учителя в пригороде Парижа, имел во Франции статус беженца и не был известен французской разведке, сообщил 17 октября глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

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Абдулах Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве. У молодого человека «чеченского происхождения» во Франции был статус беженца, сообщил прокурор.

В марте 2020 года Абдулаху А. выдали вид на жительство, дающий право на пребывание во Франции в течение 10 лет. В российском посольстве в Париже сообщили ТАСС, что Абдулах А. легально проживал во Франции с 2008 года, когда его семья въехала во страну и попросила политическое убежище.

Молодой человек жил в городе Эвре (департамент Эр). Школа, где произошло убийство, находится в другом департаменте — Ивелин. Прокурор не уточнил, посещал ли ранее Абдулах А. это учебное заведение.

Молодой человек не был известен французским разведслужбам. Он ни разу не был судим, но, будучи несовершеннолетним, проходил по делам о порче общественного имущества и «групповых насильственных действиях».

Убийство было спланировано

По предварительным данным, Абдулах А. планировал преступление. В его мобильном телефоне нашли запись, где он берет на себя ответственность за убийство, сделанную в 12:17 — за несколько часов до преступления. Со слов свидетелей, во второй половине дня он ждал возле школы и «попросил учеников указать ему на его будущую жертву», — сообщил прокурор.

В его телефоне нашли фотографию убитого, сделанную в 16:57. Этот снимок Абдулах А. опубликовал у себя в твиттере с подписью, где он обращается к президенту Эмманюэлю Макрону и заявляет, что убил учителя, который «унижал» пророка Мухаммеда.

По словам прокурора, следствию предстоит еще установить, как Абдулах А. готовил преступление и были ли у него сообщники.

Абдулах А. открыл огонь по полицейским при попытке задержания

Молодой человек выстрелил пять раз в сторону полицейских, попытавшихся его задержать неподалеку от места преступления. В ответ полиция открыла огонь, в результате напавший получил огнестрельные ранения и упал. Абдулах А. пытался встать на ноги и напасть на полицейских с ножом, после чего был «нейтрализован правоохранителями», сообщил прокурор. У него зафиксировано девять пулевых ранений.

При нападавшем нашли газовый пистолет Airsoft, пять патронов к нему и нож. Второй нож с 35-сантиметровым лезвием и следами крови был обнаружен в 30 метрах от жертвы.

Среди задержанных отец одной из учениц

Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что в рамках расследования этого дела под стражей находятся девять человек, в том числе отец одной из учениц, призывавший уволить Самюэля Пати и возмущавшийся у себя в фейсбуке тем, что преподаватель показывал на уроке рисунок с изображением голого пророка. По словам мужчины, преподаватель при этом просил учеников-мусульман выйти из класса. Отец ученицы также обнародовал адрес школы, призвал жаловаться в разные инстанции и «сказать стоп» преподавателю.

Со слов прокурора, отец девочки вместе с другим мужчиной 8 октября ходили на прием к директору и требовали увольнения учителя истории. Затем мужчина вместе с дочерью пошел в полицию и подал жалобу на преподавателя, сообщив, что последний демонстрировал на уроке «порнографические изображения». После этого учитель Самюэль Пати был допрошен. В ходе допроса Самюэль Пати отрицал, что просил учеников-мусульман покинуть класс, но отметил, что предложил детям не смотреть на рисунки, если они могут их шокировать. Самюэль Пати в свою очередь подал ответную жалобу на отца ученицы, обвинив его в публичной клевете.

Жан-Франсуа Рикар сообщил, что сестра задержанного отца в 2014 году отправилась на территории, подконтрольные группировке «Исламское государство» в Сирии, и находится в связи с этим в розыске.

Сообщается, что мужчина, сопровождавший отца ученицы при визите к директору школы, тоже задержан. Он требовал увольнения учителя и грозил демонстрацией, а также участвовал в одном из видео с критикой Самюэля Пати от 12 октября. Прокурор отметил, что этот мужчина известен французским спецлужбам. По данным AFP, речь идет об «очень активном активисте исламистского толка» Абдельакиме Сефриуи.

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