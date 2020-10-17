Убитому под Парижем учителю будут отданы национальные почести

У школы в Конфлан-Сент-Онорин, где накануне был убит учитель истории и географии Самюэль Пати

Убитому под Парижем учителю Самюэлю Пати будут отданы национальные почести, объявили 17 октября в Елисейском дворце.

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Сообщается, что церемония будет организована совместно с семьей убитого преподавателя. Ее дата пока не называется.

Тем временем к школе в Конфлан-Сент-Онорин, где преподавал убитый учитель, ученики и их родители несут белые розы. Некоторые из них держат плакаты «Я — учитель». Возложение цветов проходит в молчании, отмечает AFP.

К школе, где преподавал убитый учитель Самюэль Пати, несут цветы AFP - BERTRAND GUAY

Ряд преподавательских профсоюзов и ассоциаций призывают выйти в воскресенье в 15 часов на площадь Республики в Париже в память об убитом Самюэле Пати. Организаторы, впрочем, уточнили, что пока ждут разрешения от префектуры. Напомним, в Париже и других крупных городах Франции введены ограничения в связи с пандемией коронавируса. Министр образования Жан-Мишель Бланкер заявил, что примет участие в митинге, если он состоится.

Накануне президент Французской Республики Эмманюэль Макрон прибыл в Конфлан-Сент-Онорин, где 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения отрезал голову учителю истории и географии, показавшему на уроке изображения пророка Мухаммеда.

Президент назвал случившееся исламистским терактом. «Один их наших сограждан был сегодня убит, потому что он преподавал, учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», — сказал Эмманюэль Макрон перед школой, где был убит преподаватель.

«Они не пройдут. Им не удастся нас разделить. Они хотят именно этого, а нам надо держаться вместе», — подчеркнул президент.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что французские учителя «продолжат пробуждать критическое мышление у граждан Республики, освобождать их от тоталитаризма и обскурантизма». Утром в субботу премьер-министр встретился с учительскими профсоюзами и пообещал жесткую реакцию государства на случившееся.

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