AFP: По делу об убийстве учителя задержан известный исламистский активист

Среди девяти задержанных по делу об убийстве школьного учителя Самюэля Пати, — исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Об этом 17 октября сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с досье.

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Сефриуи был задержан в городе Эври в субботу вместе со своей сожительницей. 8 октября он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в ютьбе видео с осуждением учителя.

Как отмечает AFP, известность Сефриуи получил в 2010 году, когда во главе ассоциации «Шейх Ясин», названной в честь основателя исламистского движения «Хамас», организовывал демонстрации у мечети в Дранси. Как писала тогда французская пресса, акции устраивали несогласные с имамом этой мечети Хасаном Шалгуми. Этот имам был «известнен своими добрыми отношениями с еврейской коммьюнити» и выступил за закон, запрещающий бурки и никабы, закрывающие лица.

В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддежку «Хамаса» и исламского джихада. Ранее, в 2004 году, он участвовал в акциях за «свободу для женщин» на ношение паранджи на улице Жан-Пьера Тембо на востоке Париже, считающейся «оплотом ригористского ислама».

Как сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре, в общей сложности по делу об убийстве учителя задержаны девять человек. Среди них — отец одной из школьниц, требовавший уволить учителя, показавшего на уроки карикатуры на пророка. Он возмущался этим у себя на странице в фейсбуке, ходил на встречу с директором школы вместе с Сефриуи, а затем подал жалобу на Самюэля Пати, обвинив его в показе «порнографических» изображений детям. Пати был допрошен и подал ответную жалобу о клевете.

Среди задержанных также четверо родственников 18-летнего Абдулаха А., убившего учителя. Абдулах А. имел во Франции статус беженца. В российском посольстве, сообщили, что он проживал во Франции с 2008 года, когда его семья приехала в страну, где попросила политическое убежище. Спецслужбам Абдулах А. не был известен за радикализацию.

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