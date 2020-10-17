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AFP: По делу об убийстве учителя задержан известный исламистский активист

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Исламистский активист Абдельаким Сефриуи задержан по делу об убийстве учителя под Парижем (фото от 2012 года)
Исламистский активист Абдельаким Сефриуи задержан по делу об убийстве учителя под Парижем (фото от 2012 года) AFP - MIGUEL MEDINA
RFI
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Среди девяти задержанных по делу об убийстве школьного учителя Самюэля Пати, — исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Об этом 17 октября сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с досье.

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Сефриуи был задержан в городе Эври в субботу вместе со своей сожительницей. 8 октября он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в ютьбе видео с осуждением учителя.

Как отмечает AFP, известность Сефриуи получил в 2010 году, когда во главе ассоциации «Шейх Ясин», названной в честь основателя исламистского движения «Хамас», организовывал демонстрации у мечети в Дранси. Как писала тогда французская пресса, акции устраивали несогласные с имамом этой мечети Хасаном Шалгуми. Этот имам был «известнен своими добрыми отношениями с еврейской коммьюнити» и выступил за закон, запрещающий бурки и никабы, закрывающие лица.

В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддежку «Хамаса» и исламского джихада. Ранее, в 2004 году, он участвовал в акциях за «свободу для женщин» на ношение паранджи на улице Жан-Пьера Тембо на востоке Париже, считающейся «оплотом ригористского ислама».

Как сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре, в общей сложности по делу об убийстве учителя задержаны девять человек. Среди них — отец одной из школьниц, требовавший уволить учителя, показавшего на уроки карикатуры на пророка. Он возмущался этим у себя на странице в фейсбуке, ходил на встречу с директором школы вместе с Сефриуи, а затем подал жалобу на Самюэля Пати, обвинив его в показе «порнографических» изображений детям. Пати был допрошен и подал ответную жалобу о клевете.

Среди задержанных также четверо родственников 18-летнего Абдулаха А., убившего учителя. Абдулах А. имел во Франции статус беженца. В российском посольстве, сообщили, что он проживал во Франции с 2008 года, когда его семья приехала в страну, где попросила политическое убежище. Спецслужбам Абдулах А. не был известен за радикализацию.

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