Во Франции прошли массовые акции в память об убитом учителе Самюэле Пати

Во Франции в воскресенье, 18 октября, прошли акции в память об учителе Самюэле Пати, убитом 16 октября в парижском пригороде. Наиболее крупные манифестации, в которых приняли участие десятки тысяч человек, состоялись в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Нанте и Марселе.

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В Париже акция прошла на площади Республики. В ней приняли участие политики и простые граждане. На акции присутствовали премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа, мэр Парижа Анн Идальго, глава партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон. Сообщается, что в толпе был замечен бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс.

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Площадь Республики в Париже, 18 октября 2020. © RFI/K.Gulia

Акция началась с минуты молчания, затем собравшиеся пропели Марсельезу. Корреспондент RFI с места события сообщал, что когда площадь Республики уже была заполнена людьми, они все еще продолжали прибывать, часть подходов была перекрыта, и желающие отдать дань памяти погибшему и высказаться против обскурантизма и за свободу слова оставались на соседних улицах. В руках многие участники акции держали цветы и номера сатирического издания «Шарли Эбдо», подготовленные к началу суда по делу о теракте, в котором погибли девять сотрудников редакции. По свидетельству корреспондента RFI, такого многочисленного собрания в Париже не было давно.

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Площадь Республики в Париже, 18 октября 2020. © RFI/K.Gulia

Школьная учительница Алин в интервью RFI сказала, что пришла на акцию, потому что «ужаснулась убийству, совершенному из-за простых рисунков». «Свобода высказывания — под угрозой, наша профессия тоже», — отметила Алин, заявив о необходимости «бороться за то, чтобы мы могли высказывать, то считаем нужным сказать». По мнению участницы парижской акции, зверское убийство Самюэля Пати не приведет к возникновению самоцензуры: «Если люди продолжат бороться за свободу высказывания, я думаю, этого не будет. Не нужно подпитывать этот страх. Нужно показать, что на кону — важнейшие ценности Республики».

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Плакат "Нет варварству!" Площадь Республики в Париже, 18 октября 2020. © RFI/K.Gulia

В числе выступавших на митинге была Ноэми, представительница Союза еврейских студентов Франции UEJF, заявившая с трибуны: «Мы не испытываем страха. Это они должны бояться. Страх должны испытывать террористы, идеологи ненависти, исламисты». Она заявила о необходимости экстренных и решительных мер для того, чтобы покончить с безнаказанным распространением ненависти. «Срочно необходимо принять меры — в школах, в университетах — для того, чтобы государству больше не приходилось отступать, чтобы больше никогда у преподавателей не возникало сомнений в том, показывать или нет карикатуры во время занятий», — подчеркнула Ноэми. По ее словам, демократическое государство должно гарантировать «свободу выражения, которая не имеет ничего общего с клеветой, дискриминацией, расизмом или антисемитизмом». «Нужно перестать закрывать глаза, поскольку от этого зависит наша жизнь, наша Франция и наше будущее», — заявила выступавшая.

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Площадь Республики в Париже, 18 октября 2020. © RFI/K.Gulia

На памятной акции выступил Насер, который вместе с единомышленниками создал светскую ассоциацию мусульман-прогрессистов. Своей задачей он назвал противостояние «исламистской идеологии», которая «разъедает умы сегодняшних поколений и глубоко раскалывает наше общество». Насер признался, что сам, будучи мусульманином, опубликовал изображения пророка Мухаммеда. «Я хотел бы, чтобы как можно больше мусульман публиковали изображения пророка Мухаммеда. Поскольку этого не запрещает ни ислам, ни Коран. Это запрещают исламисты», — заявил оратор. Он подчеркнул необходимость противостоять идеологии исламского «интегризма», которая не представляет большинства мусульман и поборников которой «нужно признать экстремистами» в исламе.

Начиная с вечера субботы, 17 октября, жители Конфлан-Сент-Онорин приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати.

Ассоциация мэров Франции призвала власти всех французских коммун вывесить на зданиях администрации плакаты «#JeSuisEnseignant» (Я — преподаватель) и определить день, чтобы приспустить флаги на зданиях мэрий в память о Самюэле Пати.

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Площадь Республики в Париже, 18 октября 2020. RFI/Alexandra Cagnard

Дань памяти Самюэлю Пати отдают и пользователи социальных сетей. Они публикуют сообщения с хештегами #JeSuisProf (Я — учитель) и #MonsieurPaty. Теги вошли в список самых популярных во французском твиттере. Многие из сообщений написаны учителями и объединениями сотрудников образовательных учреждений.

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Плакат с портретом убитого и надписью: "Я - преподаватель". Лилль, 18 октября 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

«Преподавание не должно убивать», «Нет варварству» — такие комментарии можно встретить в социальных сетях. «Учителя истории и французского языка, изучать карикатуры — одна из наших миссий, чтобы помогать ученикам размышлять о свободе слова. Мы продолжим выполнять свою работу», «Каждый день я учу светскости, свободе сознания и слова. Никогда я не перестану этого делать. Нет варварству!» — пишут в твиттере французские учителя.

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Некоторые пользователи соцсетей обвиняют министерство образования Франции и его главу Жан-Мишеля Бланкера в том, что не существует должных механизмов обеспечения безопасности преподавателей.

Комментируя эти обвинения в эфире радиостанции France Inter 18 октября, Бланкер заявил, что со стороны дирекции школы, в которой работал убитый террористом преподаватель, были предприняты необходимые действия, однако будет проведена и более тщательная проверка. Он рассказал, что угроз жизни Самюэля Пати не поступало, а в том, что касается жалобы, поданной в полицию отцом одной из учениц, директор школы помог Пати выдвинуть встречное обвинение в публичной клевете. Напомним, после урока свободы слова, на котором преподаватель показал карикатуры на пророка Мухаммеда, отец одной из учениц обратился в полицию и заявил, что Пати демонстрировал на занятии «порнографические изображения». После этого учитель был допрошен и заявил, что перед тем, как показать карикатуры, предложил ученикам не смотреть на рисунки, если они могут их шокировать.

Акция памяти убитого террористом учителя Самюэля Пати. Плакат: "Свобода высказывания. Я - преподаватель. Я думаю о тебе, Самюэль". Лилль, 18 октября 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекрес потребовала 18 октября создать особые службы, в которые могли бы обращаться за помощью учителя в случае, если им поступают угрозы или они подвергаются давлению или травле со стороны учеников или их родителей. По словам Пекресс, такая служба должна также обрабатывать жалобы школьников, подвергающихся травле. По мнению Валери Пекрес, организация подобных служб — задача не министерства образования, а МВД и министерства юстиции.

Национальный координатор французских служб безопасности и борьбы с терроризмом Лоран Нуньес в интервью Franceinfo 18 октября прокомментировал убийство Пати. Он заявил, что, по всей вероятности, Пати был обезглавлен именно потому, что «работал учителем и использовал абсолютное право на свободу преподавания и свободу слова». Нуньес также отметил варварскую природу убийства, несомненно «призванную с помощью террора посеять серьезные волнения» в обществе.

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