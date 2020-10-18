Во Франции прошли стихийные акции противников комендантского часа

В Париже, Марселе, Гренобле и Лионе, где с 21 часа в субботу, 17 октября, начал действовать санитарный комендантский час, прошли акции противников этой ограничительной меры.

Реклама Читать далее

В Париже около сотни человек приняли участие в несогласованной акции в центре города, в квартале Ле-Аль (Les Halles). На видео, размещенных 17 октября в соцсетях, видно, как люди скандируют лозунги «Все ненавидят комендантский час!» и «Свободу!». Телеканал BFM TV передает, что с инициативой провести подобную акцию выступила группа «Bas les masques», выступающая за отмену обязательного ношения масок.

В Марселе также прошла акция недовольных новыми ограничениями. По сообщениям марсельского бюро телеканала France 3, в ней приняли участие около 300 человек. Они призывали людей выходить из домов и присоединяться к маршу. Акция мирно завершилась около 22 часов.

Около 150 человек провели акцию в Гренобле. Об этом сообщила радиостанция France Bleu. Среди митинговавших были замечены представители профсоюза CGT и Новой антикапиталистической партии (NPA).

Портал Lyon Capitale писал, что выступить против комендантского часа в соцсетях призвали и жителей Лиона. Противники ограничения с 20 часов митинговали на площади Мазагран в седьмом округе, а также в нескольких других районах города. Среди организаторов акции было объединение Lyon Rébellion.

Комендантский час был введен на части территории Франции для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Мера касается 19,2 миллионов жителей 9 крупных регионов, включая столичный Иль-де-Франс.

В МВД страны заявили, что около 12 тысяч полицейских и жандармов будут следить за тем, чтобы граждане не находились на улицах с 21 до 6 часов без острой и обоснованной необходимости.

Несоблюдение комендантского часа или нахождение на улице без особого формуляра, подтверждающего необходимость передвижения именно в это время, карается штрафом в 135 евро.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться