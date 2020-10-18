В уголовном суде Парижа начинаются слушания по делу Александра Винника

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года

В понедельник, 19 октября, в Париже начнется суд над российским гражданином Александром Винником, который обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы.

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Во Франции масштабные кибератаки начались в 2016 году. По мнению стороны обвинения, от действий российского программиста на территории Франции пострадало около 200 субъектов, в число которых входят частные предприятия, госучреждения и физические лица.

По данным следствия, Александр Винник причастен к разработке программы-вымогателя Locky. Механизм действия программы достаточно прост. На электронную почту жертвы приходит сообщение с вложением, обычно в форме неожиданного для получателя счета. Как только адресат открывает вложение, на его компьютер устанавливается программа Locky, которая полностью блокирует все данные пользователя. Затем на экране компьютера появляется сообщение с инструкциями по уплате выкупа в криптовалюте с целью восстановления данных.

Сумма выкупа чаще всего бывает не слишком велика — меньше тысячи евро, однако общий ущерб от Locky по всему миру в 2018 году оценивался в 135 миллионов евро.

Во Франции мишенью стали мэрии, мелкие юридические или страховые фирмы, а также небольшие местные компании, автошколы или аптеки — небольшие структуры, которые не обладают серьезной защитой.

Специалисты называют систему «тщательно продуманной» во всех деталях, от текста вирусных писем до их массового распространения с помощью ботнета. Не менее тщательно разработана платформа обмена биткоинов и сложная система ваучеров, которая позволяет сделать финансовые потоки практически полностью анонимными.

Во Франции из 188 компаний выкуп заплатили лишь 20, однако в ходе расследования удалось обнаружить эти средства на нескольких счетах. На один из счетов поступили суммы, соответствующие в общей сложности 76% всех выкупов, связанных с программой-вымогателем Locky. Французским и американским специалистам удалось доказать, что владельцем счета был Александр Винник.

По мнению американских следователей, Александр Винник является «мозгом» «одного из главных инструментов, используемых киберпреступниками во всем мире для отмывания доходов от своей незаконной деятельности».

Напомним, что Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в отмывании миллиардов долларов через онлайн-биржу BTC-e. В Соединенных Штатах ему может грозить до 55 лет лишения свободы. В январе 2020 года Греция выдала Винника Франции.

В настоящее время Александр Винник находится в парижской тюрьме Санте. В сентябре исправительный суд Парижа отклонил просьбу адвоката Винника о его освобождении из-под стражи до начала судебного заседания. Сам Винник категорически отвергает выдвинутые против него обвинения и отказывается от сотрудничества со следствием.

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