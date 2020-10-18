Глава МВД Франции намерен выслать из страны 231 человека

В воскресенье, 18 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен провел видеоконференцию французских префектов. Как сообщает радиостанция Europe 1, глава МВД был намерен потребовать от них в срочном порядке депортировать за пределы страны 231 человека в связи с обвинением в радикализации.

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INFORMATION EUROPE 1 - Darmanin veut expulser 231 étrangers fichés pour radicalisation https://t.co/4DI9bO40Ff — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 18, 2020

13 октября, в ходе предоставления первого ежемесячного отчета о работе служб внутренней безопасности, Дарманен сообщал, что в базу данных FSPRT, в которой регистрируются сигналы о радикализации, в настоящее время занесены 4111 иностранцев. В 661 случае уже было принято решение о депортации, но лишь 428 человек были высланы из Франции.

Теперь Дарманен намерен в срочном порядке выслать еще 231 человека, причем 180 из них в настоящее время находятся в тюрьмах, и закон позволяет осуществить их депортацию. Остальные будут задержаны в ближайшие часы, хотя располагают «законной причиной для нахождения на территории Франции». Это касается, в частности, лиц, прибывших из стран, которые находятся в состоянии войны.

Депортация лиц, не находящихся в заключении и имеющих вид на жительство во Франции, требует дополнительных дипломатических усилий. Чрезвычайно сложно также возвращать на родину несовершеннолетних, следующих без сопровождения. Чтобы обсудить эти вопросы, Жеральд Дарманен на этой неделе посетил Марокко, а далее собирается отправиться в Алжир и Тунис.

Кроме того, по сведениям Europe 1, Жеральд Дарманен намерен поставить вопрос об ужесточении правил предоставления политического убежища. Этот вопрос он собирается обсудить вечером в воскресенье, 18 октября, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.

После убийства учителя, совершенного 18-летним уроженцем Москвы «чеченского происхождения», который имел статус политического беженца и получил в марте 2020 вид на жительство сроком на десять лет, министр выразил надежду, что Париж, предоставляющий защиту гражданам отдельных стран, больше не будет делать этого почти автоматически.

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