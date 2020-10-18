Человек в простыне попытался ночью проникнуть в Версальский дворец

В ночь с субботы на воскресенье, 18 октября, полиция задержала и поместила под стражу мужчину, который проник в Версальский дворец, разбив окно.

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31-летний мужчина прибыл в Версаль из Парижа на такси около 22.30. Водитель такси и вызвал полицию, описав своего пассажира, как «человека в простыне, который принимает себя за короля».

Как сообщает источник в полиции, «лже-король» перелез через стену, разбил окно около входа в нижнюю галерею и проник в помещение дворца. Полицейские по прибытии заметили разбитое окно и задержали нарушителя.

По словам пресс-секретаря Версальского парка, имущество и экспонаты дворца не понесли серьезного урона.

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