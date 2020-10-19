Во Франции выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Франции за последние сутки выявили 13 243 новых случая заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, 19 октября, от COVID-19 в стране за 24 часа скончались 146 человек.

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Как сообщили в министерства здравоохранения Франции, положительными оказались 13,4% от общего числа тестов на COVID-19 — немногим больше, чем накануне.

За сутки власти выявили 70 новых очагов распространения коронавируса. Один из них зафиксировали в тюрьме в городе Мюлуз на востоке Франции, где содержатся 356 человек. Там коронавирус подтвердили у 13 человек, среди них — как сотрудники учреждения, так и заключенные.

За 24 часа в реанимацию попали 269 пациентов с коронавирусом. Всего в больницы Франции за сутки положили 1424 человека с COVID-19.

Рост заболеваемости COVID-19 продолжают фиксировать в странах Европы и во всем мире. По данным агентства France-Presse, всего с начала пандемии выявили более 40 миллионов случаев коронавирусной инфекции. С понедельника, 18 октября, в Бельгии ввели комендантский час, действующий с полуночи до 5 часов утра. В Испании власти автономной области Наварра приняли решение закрыть въезд в регион с 22 октября.

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