Во Франции начались полицейские операции против исламистского движения

Полиция в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где был убит учитель истории и географии Самюэль Пати

В понедельник, 19 октября, на следующий день после заседания Совета обороны, правительство Франции объявило о начале полицейских операций против исламистского движения.

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Сообщается, что с утра понедельника начаты полицейские операции в отношении десятков представителей исламистского движения. По словам главы МВД Жеральда Дарманена, они продолжатся в ближайшие дни.

Министр внутренних дел отметил, что операции направлены против лиц, которые не обязательно проходят подозреваемыми по делу об убийстве Самюэля Пати. «Но им мы хотим отправить сигнал: ни минуты перемирия с врагами Республики», — сказал Дарманен в эфире радиостанции Europe 1.

По данным источника AFP, речь идет о лицах, известных спецслужбам своими «радикальными проповедями» и «ненавистническими» постами в соцсетях.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе заседания Совета обороны заявил, что «страх перейдет в другой лагерь», и «исламисты не должны спать спокойно в нашей стране».

Заседание Совета продлилось два с половиной часа. В нем приняли участие президент, премьер-министр Жан Кастекс, пять глав профильных ведомств и глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

Эмманюэль Макрон объявил о плане действий против «структур, ассоциаций или лиц, близких радикализованным кругам». По словам Дарманена, в течение этой недели представители госслужб «посетят» с проверкой порядка 50 общественных ассоциаций. Некоторые из них будут распущены решением Совета министров, заявил глава МВД. Жеральд Дарманен указал в частности на Коллектив против исламофобии (CCIF), к которому апеллировал отец одной из учениц Самюэля Пати, возмущавшийся показом карикатур на уроке. Вместе с ним публично возмущался действиями педагога исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Оба задержаны. По словам Дарманена, они публично объявили «фетву» в отношении учителя истории и географии. В общей сложности по делу об убийстве Самюэля Пати задержаны уже 11 человек.

Следствие пытается установить, мог ли кто-то подстрекать 18-летнего беженца Абдулаха А. к совершению преступления или он решился на это самостоятельно.

Дарманен добавил, что более 80 расследований начато в отношении тех, кто «апологетически» доказывал, что преподаватель Самюэль Пати сам виноват в том, что его убили. Некоторые лица были задержаны в рамках этих более чем 80 дел.

Кроме того, было объявлено об усилении мер безопасности во французских школах. Также накануне министр внутренних дел объявил о намерении в ближайшее время выдворить из Франции 231 иностранца в связи с подозрениями в радикализации террористического характера.

Накануне во Франции прошли массовые акции в память об убитом учителе истории и географии Самюэле Пати, который преподавал в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Тысячи человек вышли на площадь Республики в Париже с карикатурами Charlie Hebdo и плакатами «Я — учитель». В акции приняли участие многие политики, в том числе премьер-министр Жан Кастекс.

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