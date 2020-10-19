Государственные почести убитому учителю воздадут в Сорбонне

Церемония, в ходе которой убитому учителю Самюэлю Пати будут отданы государственные почести, состоится во дворе Сорбонны в среду. Об этом сообщили в Елисейском дворце в понедельник, 19 октября.

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В Елисейском дворце указывают, что место было выбрано по соглашению с семьей убитого Самюэля Пати. В администрации французского президента подчеркивают, что Сорбонна — это «памятник, символизирующий дух Просвещения, культурного, литературного, образовательного влияния Франции».

Утром в понедельник, 19 октября, Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце близких убитого учителя Самюэля Пати. Президент выразил им соболезнования и заверил в поддержке.

Учителя истории и географии в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин убил 16 октября беженец из России Абдулах Анзоров. В рамках расследования этого дела, по последним данным, задержаны 15 человек, в том числе четверо школьников. По данным следствия, один или несколько учеников указали Анзорову на учителя, «а приори в обмен на вознаграждение».

В МВД ранее заявили о начале полицейских операций против исламистского движения. Уточняется, что их проводят и в отношении лиц, не проходящих подозреваемыми по делу об убийстве Самюэля Пати.

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