«Сотни евро в обмен на информацию»: убийца Самюэля Пати подкупил учащихся школы под Парижем

Как стало известно журналистам издания Le Monde, 18-летний Абдулах Анзоров подкупил учащихся средней школы Буа д’Олн в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, чтобы выяснить информацию о Самюэле Пати — учителе истории и географии, которого он обезглавил недалеко от здания учебного заведения в пятницу, 16 октября.

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По данным Le Monde, Анзоров приехал в Конфлан-Сент-Онорин из пригорода Эвре, где он жил, в 80 километрах от места убийства. 18-летний чеченец использовал непривычный для террориста метод: вооруженный двумя ножами и пневматическим пистолетом типа Airsoft он пришел к зданию средней школы, где преподавал Самюэль Пати, и стал раздавать учащимся «сотни евро» в обмен на информацию об их учителе истории и географии. Каким образом в руки 18-летнего юноши могли попасть «сотни евро», в данный момент неизвестно.

Следователи выяснили, что деньги «пошли по рукам» учеников и попали к 15-летнему школьнику, который в данный момент находится под стражей. Именно он указал преступнику на выходившего из школы 47-летнего Самюэля Пати — учителя истории и географии, который показывал ученикам карикатуры «Шарли Эбдо» с изображением пророка Мухаммеда.

Как пишет Le Monde, пока ничто не указывает на то, что школьник, показавший на учителя, мог предположить, какой оборот примут события. Так или иначе сейчас следователи и полицейские из управления по борьбе с терроризмом (SDAT) и служб внутренней безопасности (DGSI) работают в крайне напряженных условиях, поскольку большое количество свидетелей являются несовершеннолетними. Показания 11 человек, которые по- по данным на день понедельника, 19 октября находились под стражей (к вечеру 19 октября под стражей оказались уже 15 человек. Среди них четыре школьника. — RFI), зачастую расходятся и противоречат друг другу.

В частности следователи пытаются установить, каким именно образом молодой чеченец приехал из Эвре в Конфлан-Сент-Онорин. По данным Le Monde, часть пути Анзоров проделал на автомобиле. Двое его друзей (17 и 18 лет), с которыми он, по их утверждению, приехал, сами пришли в полицию в ночь с пятницы на субботу. Они также находятся под стражей. Однако, следователи также рассматривают версию приезда террориста на поезде.

Кроме того, следствие изучает, каким образом уроженец Москвы Абдулах Анзоров радикализовался. Четверо членов его семьи, которые сейчас находятся под стражей — родители, 69-летний дед и 17-летний младший брат — говорят, что это произошло за последние полгода-год. Соседи семьи Анзоровых из Эвре рассказали агентству AFP, что юноша был «погружен в религию» в течение последних трех лет. Окружение описывает молодого человека как одинокого, нелюдимого и необщительного. Известно, что он увлекался боевыми искусствами. «Он молился, редко выходил на улицу, разговаривал вежливо», — говорит один из соседей. Со сверстниками он проводил мало времени, подтверждает бывший одноклассник Абдулаха Анзорова.

Полиция в Конфлан-Сент-Онорин на месте убийства учителя вечером 16 октября. © CHARLES PLATIAU / REUTER

Французским спецслужбам молодой человек также не был известен. Он ни разу не был судим, но, будучи несовершеннолетним, проходил по делу о порче общественного имущества и «групповых насильственных действиях». Статус беженца родители Анзорова, приехавшие во Францию в 2008 году, когда Абдулаху было шесть лет, получили в 2011 году. После того, как Анзоров был застрелен полицией, при нем обнаружили вид на жительство, полученный этой весной и действительный до марта 2030 года.

Единственный элемент, указывающий на радикализацию Абдулаха Анзорова, которым сейчас располагают следователи, это аккаунт в твиттере под ником @tchétchène_270. Аккаунт был создан молодым человеком в июне этого года. В нем юноша опубликовал фотографию обезглавленного учителя, сделанную сразу после убийства. Под снимком он обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, «лидеру неверных», заявив, что «во имя всемилостивого Аллаха» убивает учителя, который «унижал» пророка Мухаммеда.

Сейчас аккаунт заблокирован, но, как пишут Le Monde и Mediapart, с июня Анзоров опубликовал около 400 твитов. Он постил цитаты из Корана, публиковал исламистские видео на арабском и русском языках, комментировал новости. Среди подписчиков у молодого человека «было множество молодых выходцев из Чечни, многие из которых делали заявления исламистского толка».

Аккаунт Абдулаха Анзорова в твиттере © Mediapart

На аккаунт Анзорова в июле обратили внимание другие пользователи твиттера и подали жалобу на правительственную платформу Pharos. Эта платформа отслеживает контент незаконного характера во французском сегменте интернета. Однако жалобу не стали рассматривать, поскольку в твитах чеченца «не было угрозы перехода к действию», заявил радиостанции franceinfo источник, близкий к следствию.

В понедельник, 19 октября, офис Pharos посетила министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа. Она пообещала, что власти увеличат финансирование платформы, — в частности для борьбы с «киберисламизмом».

Одновременно 19 октября, власти Франции объявили о начале полицейских операций против десятков участников исламистского движения. Кроме того, начиная с пятницы, в стране было начато 83 предварительных расследования по статье об апологии терроризма — после того, как в соцсетях появились посты, оправдывающие убийство Самюэля Пети. Правительство также объявило об усилении мер безопасности во французских школах. Накануне, в воскресенье, министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о намерении в ближайшее время выдворить из Франции 231 иностранца в связи с подозрениями в радикализации террористического характера.

В воскресенье по всей Франции прошли массовые акции в память об убитом учителе Самюэле Пати. В Париже на площадь Республики вышли тысячи человек с карикатурами Charlie Hebdo и плакатами «Я — учитель». В акции приняли участие многие политики, в том числе премьер-министр Жан Кастекс.

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