Эмманюэль Макрон встретился с близкими убитого учителя Самюэля Пати

Президент Франции Эмманюэль Макрон у школы в Конфлан-Сент-Онорин, возле которой был убит преподаватель Самюэль Пати, 16 октября 2020 г.

В понедельник, 19 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце близких убитого учителя Самюэля Пати.

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Как сообщили в Елисейском дворце, президент выразил им соболезнования и заверил в поддержке. На встрече обсуждалась церемония, в ходе которой убитому учителю будут отданы национальные почести. Она состоится в среду и будет организована в тесном сотрудничестве с родственниками Самюэля Пати.

Накануне в разных городах Франции десятки тысяч человек вышли на акции в память Самюэля Пати, за свободу слова и против обскурантизма. Несколько тысяч человек вышли в Париже на площадь Республики.

В воскресенье в Елисейском дворце прошло заседание Совета безопасности, на котором президент потребовал усилить охрану школ и в ближайшее время провести «конкретные действия» против организаций и лиц, публикующих «ненавистнические посты» или посты в поддержку убийцы учителя.

Позже глава МВД Жеральд Дарманен объявил, что с утра понедельника и в ближайшие дни сотрудники госслужб придут с проверкой в ряд структур. Операции, по его словам, не направлены обязательно против подозреваемых по делу о теракте в Конфлан-Сент-Онорин. Дарманен отметил, что некоторые ассоциации могут быть распущены решением Совета министров. Речь, в частности, может идти о Коллективе против исламофобии (CCIF) и ассоциации BarakaCity. Последние решительно отрицают связи с политическим исламом и экстремистами.

Глава МВД заявил также, что более 80 дел было открыто в отношении тех, кто поддержал в соцсетях преступление, совершенное беженцем из России Абдулахом А.

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