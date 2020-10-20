Макрон и Путин обсудили по телефону теракт в пригороде Парижа

Говорили ли Путин и Макрон об отравлении Навального, неизвестно (архивное фото)

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин во вторник, 20 октября, поговорили по телефону и обсудили теракт в пригороде Парижа. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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В ходе диалога Владимир Путин выразил соболезнования в связи с «варварским убийством французского учителя». «В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии», — отметили в Кремле.

Согласно сообщению официального сайта президента России, Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжает не соблюдаться режим прекращения огня. По данным Кремля, Владимир Путин проинформировал Эмманюэля Макрона о шагах, предпринимаемых Москвой.

В Кремле не сообщили, обсуждали ли Путин и Макрон отравление Алексея Навального. 14 сентября во время телефонных переговоров президент Франции потребовал от России «безотлагательно» найти виновных в покушении на убийство оппозиционера. Как стало известно из публикации газеты Le Monde, Путин заявил Макрону, что Навальный мог сам отравить себя «Новичком».

На момент публикации заметки Елисейский дворец не выпустил официальное коммюнике, посвященное последнему разговору Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

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