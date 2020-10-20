«Он защищал республиканские ценности»: коллеги Самюэля Пати опубликовали открытое письмо

Через четыре дня после теракта в Конфлан-Сент-Онорин, жертвой которого стал преподаватель истории и географии Самюэль Пати, коллеги убитого учителя впервые обратились к СМИ с совместным заявлением и опубликовали открытое письмо. В своем заявлении сотрудники коллежа Буа-д’Ольн выразили соболезнования семье погибшего и заявили о беспокойстве в связи с ростом влияния социальных сетей.

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«Самюэль был предан своему призванию (учителя — RFI). Мы сохраним в памяти все хорошие воспоминания, связанные с ним», — говорится в открытом письме, опубликованном France Télévisions.

Коллеги Самюэля Пати отметили, что фундаментом народного образования являются республиканские и светские ценности. Именно эти ценности защищал Самюэль Пати, когда рассказывал школьникам на уроках о свободе cлова. «Под ударам оказалась вся система образования, основанная на республиканских ценностях», — говорится в обращении учителей средней школы Буа-д’Ольн.

Отдельно коллеги Пати выразили свои опасения в связи с растущим влиянием социальных сетей. Ранее стало известно, что убийца учителя, по предварительным данным, узнал о показе карикатур на пророка Мухаммеда на уроке из видео, опубликованного родственниками одной из школьниц. «Скорость, с которой необратимо распространяется информация — настоящий бич для нашей профессии», — отметили преподаватели.

Сразу после трагедии власти Франции подвергли критике социальные сети. По мнению представителей властей, модераторы должны были удалить посты с призывами разобраться с преподавателям, показавшим карикатуры с пророком Мухаммедом во время урока. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал на европейском уровне принять новые законы, регулирующие социальные сети.

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