Учитель Самюэль Пати будет посмертно награжден Орденом Почетного легиона

В минувшее воскресенье многолюдные акции памяти Самюэля Пати прошли во многих городах Франции. На фото: участница акции в Лилле с портретом учителя. 18.10.2020

Самюэль Пати, погибший в результате теракта преподаватель колледжа парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин, будет представлен к Ордену Почетного легиона во время национальной церемонии прощания в среду, 21 октября.

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О награждении сообщил во вторник в эфире BFMTV-RMC министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер. Он также рассказал, что преподаватель будет посмертно представлен еще к одной награде — Командор Ордена Академических пальм (это награда за заслуги в области образования и науки).

Национальная церемония прощания Самюэлем Пати начнется в среду, 21 октября, в 19.30 в Сорбонне. Церемония пройдет с участием президента Франции.

В администрации французского президента объяснили выбор места для этого события тем, что Сорбонна — это «памятник, символизирующий дух Просвещения, культурного, литературного, образовательного влияния Франции».

В понедельник, 19 октября, президент Макрон принял в Елисейском дворце близких Самюэля Пати.

47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати был жестоко убит у здания колледжа вечером 16 октября 18-летним беженцем из России Абдулахом Анзоровым.

В течение почти двух недель, предшествовавших трагедии, учитель был объектом нападок и угроз в социальных сетях после того, как показал своим ученикам на уроке карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

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