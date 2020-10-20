Учитель Самюэль Пати будет посмертно награжден Орденом Почетного легиона
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Самюэль Пати, погибший в результате теракта преподаватель колледжа парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин, будет представлен к Ордену Почетного легиона во время национальной церемонии прощания в среду, 21 октября.
О награждении сообщил во вторник в эфире BFMTV-RMC министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер. Он также рассказал, что преподаватель будет посмертно представлен еще к одной награде — Командор Ордена Академических пальм (это награда за заслуги в области образования и науки).
Национальная церемония прощания Самюэлем Пати начнется в среду, 21 октября, в 19.30 в Сорбонне. Церемония пройдет с участием президента Франции.
В администрации французского президента объяснили выбор места для этого события тем, что Сорбонна — это «памятник, символизирующий дух Просвещения, культурного, литературного, образовательного влияния Франции».
В понедельник, 19 октября, президент Макрон принял в Елисейском дворце близких Самюэля Пати.
47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати был жестоко убит у здания колледжа вечером 16 октября 18-летним беженцем из России Абдулахом Анзоровым.
В течение почти двух недель, предшествовавших трагедии, учитель был объектом нападок и угроз в социальных сетях после того, как показал своим ученикам на уроке карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
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