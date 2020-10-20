Французским полицейским предъявили обвинения за фотографии ареста Павленского

Двоим полицейским, участвовавшим в задержании российского акциониста Петра Павленского в Париже, предъявлены обвинения в «нарушении профессиональной тайны». По данным AFP, cледствие полагает, что полицейские могли передать сведения о времени и месте задержания, в результате чего в прессе появились видео и фото с места событий.

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Как пишет France-Presse, двоим сотрудникам полиции обвинения были предъявлены еще 10 сентября.

Они обвиняются в разглашении профессиональных сведений фотоагентству. Кроме того, одному из двух полицейских, подозреваемому еще и в фальсификации протокола, выдвинуто обвинение в «подделке официального документа». Этому сотруднику предписали судебный контроль, он отстранен от службы.

По данным AFP, полицейских подозревают в том, что они разгласили сведения французскому фотоагентству Bestimage, репортер которого присутствовал при задержании Павленского 15 февраля на западе Парижа.

Российского акциониста тогда задержали вместе с его спутницей, Александрой де Таддео по делу о посягательстве на частную жизнь и распространение интимных изображений без разрешения заинтересованного лица. Дело было заведено по жалобе политика из президентской партии «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво, который после публикации своих интимных изображений принял решение снять кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Фотографии и видео задержания Павленского и де Таддео позднее были опубликованы популярным таблоидом Paris Match.

Piotr Pavlenski menotté en Une de "Paris Match" : "C'est interdit par la loi", proteste Eric Dupond-Moretti https://t.co/L6z2o1fbYV pic.twitter.com/Rr8oxcZ1y7 — puremedias.com (@puremedias) February 21, 2020

После этого, в конце февраля прокуратура Парижа начала по факту публикаций расследование по статьям «нарушение профессиональной тайны», «сокрытие нарушения профессиональной тайны» и «несанкционированное распространение изображений задержанного лица».

Напомним, самому Петру Павленскому и Александре де Таддео обвинение по делу, которое послужило причиной для их задержания, было предъявлено 18 февраля.

И Павленского, и де Таддео отпустили под судебный контроль (мера, близкая к «подписке о невыезде»).

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