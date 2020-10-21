В следствии по делу об убийстве учителя во Франции появились новые данные

Следствие по делу об убийстве французского учителя Самюэля Пати продвинулось вперед, установив новые факты, предшествовавшие трагедии. Подробности рассказал на пресс-конференции в Париже в эту среду глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. Семь человек, подозреваемых в причастности к преступлению, должны в ближайшем времени предстать перед судьей для предъявления обвинений. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные источники.

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Изучая вопрос о возможных соучастниках следователи обнаружили сообщения, которыми через мессенджер WhatsApp обменивались нападавший, 18-летний Абдулах Анзоров, и Браим Шнина, отец одной из учащихся, со слов которой на преподавателя была подана жалоба.

Жалоба касалась школьных занятий на тему свободы слова 5 и 6 октября, во время которых учитель использовал иллюстрации с карикатурами из «Шарли Эбдо», где фигурировал пророк Мухаммед. Отец школьницы не только подал жалобу в полицию на 47-летнего учителя Самюэля Пати, обвинив его в распространении порнографии, но и опубликовал в соцсетях видео и посты, где обзывал учителя негодяем и активно призывал к мобилизации всех тех, «кто не согласен с подобным».

Кампания в соцсетях

Именно в ходе этой кампании, инициированной отцом ученицы и подхваченной в соцсетях, Самюэль Пати был идентифицирован как «мишень», его имя и адрес школы были опубликованы в фейсбуке и YouTube. Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже 21 октября глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. «Сообщения Браима Шнины напрямую подтолкнули террориста к действию», добавил прокурор.

Как стало известно, убивший учителя Абдуллах Анзоров не только переписывался с Браимом Шниной. в мессенджере, но и созванивался с ним несколько раз по телефону. С этими данными сейчас работают следователи.

Следствие также установило, что полемика, разразившаяся после публикаций Шнины, основывалась на искаженных фактах и на «реинтерпретации» реальности, добавил прокурор. Школьница, которая пожаловалась отцу на учителя, в реальности не присутствовала на занятиях по теме свободы слова ни 5, ни 6 октября.

Слова девочки о том, что преподаватель попросил всех учащихся-мусульман встать и выйти из класса, потому что они могут быть шокированы рисунками, также не соответствуют действительности.

Семь подозреваемых: что говорил Анзоров школьникам

В поле зрения следователей попали семь человек, в том числе два школьника, которым могут быть предъявлены обвинения, в частности, в пособничестве в совершении теракта. Речь идет о двух учащихся, 14 и 15 лет, которые, по данным следствия, позволили нападавшему идентифицировать 47-летнего преподавателя, за сумму в «300 – 350 евро». При этом, как уточнил прокурор, Абудллах Анзоров, совершивший нападение, сказал школьникам, что хочет просто попугать учителя: заставить его извиниться, поиздеваться над ним, ударить и заснять все это на видео.

Прокурор рассказал также о трех друзьях Абдуллаха Анзорова, которые фигурируют в числе подозреваемых и которым было известно о его радикализации. Двое из них говорят, что за последние несколько месяцев он изменился внешне, хотя о его планах совершить убийство они не знали ничего. Следствие подозревает, что двое друзей были вместе с Анзоровым, когда накануне нападения он поехал в Руан, чтобы купить там нож, послуживший орудием преступления.

В число подозреваемых, которым могут быть предъявлены обвинения, попали отец учащейся школы в городе Конфлан-Сент-Онорин Браим Шнина и исламистский активист Абдельаким Сефриуи, задержанный 17 октября.

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