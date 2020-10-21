В Сорбонне пройдет церемония прощания с убитым учителем Самюэлем Пати

Церемония прощания с Самюэлем Пати начнется в 19:30 по парижскому времени в Сорбонне.

Вечером в среду, 21 октября, во Франции простятся учителем Самюэлем Пати, убитым 16 октября возле здания коллежа парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин.

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Церемония начнется в 19:30 по парижскому времени в Сорбонне. По информации агентства France-Presse, присутствовать на мероприятии будут 400 человек, в том числе около 100 школьников из столичного региона Иль-де-Франс. Незадолго до начала прощания президент Франции Эмманюэль Макрон в присутствии близких погибшего посмертно наградит Самюэля Пати Орденом Почетного легиона.

Сообщается, что в начале церемонии прощания оркестры Республиканской гвардии и Radio France исполнят музыкальную композицию, затем речи прочтут представители приглашенных учеников и преподавателей. После Эмманюэль Макрон произнесет короткую речь, за которой последует минута молчания.

Утром в память о Самюэле Пати в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин был проведен марш «против варварства». Также минута молчания прошла в Национальном собрании Франции.

47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати был жестоко убит у здания коллежа вечером 16 октября 18-летним Абдулахом Анзоровым, беженцем чеченского происхождения. В течение почти двух недель, предшествовавших трагедии, учитель был объектом нападок и угроз в социальных сетях после того, как показал своим ученикам на уроке карикатуру c пророком Мухаммедом, опубликованную в сатирическом издании Charlie Hebdo.

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