«Учитель, о котором не забывают»: в Париже простились с Самюэлем Пати

«Потому что свет Просвещения в этой стране не погаснет никогда». Эмманюэль Макрон выступил на государственной церемонии прощания с учителем Самюэлем Пати

В Париже вечером в среду, 21 октября, воздали государственные почести убитому школьному учителю Самюэлю Пати. Траурная церемония состоялась во дворе Сорбонны в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона, близких убитого учителя и школьников столичного региона Иль-де-Франс. Сотни человек смотрели трансляцию около Сорбонны.

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Церемония началась в 19:30 и завершилась через 40 минут, до наступления комендантского часа. В ней приняли участие близкие Самюэля Пати, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Жан Кастекс, министры, спикеры двух палат парламента, бывший президент Франсуа Олланд, а также сотня учащихся школ столичного региона Иль-де-Франс.

Из-за пандемии COVID-19 число участников было ограничено. Для всех, кто не смог попасть в Сорбонну церемонию транслировали на большом экране неподалеку. Их аплодисменты были слышны во дворе университета.

Сотни человек собрались у Сорбонны во время церемонии прощания с учителем Самюэлем Пати AFP

Церемония была лаконичной, трогательной и эмоционально насыщенной. Она началась с минуты молчания. Затем гроб с телом Самюэля Пати внесли во двор Сорбонны под песню «One» рок-группы U2. Об этом просили члены его семьи.

🔴 Le cercueil de Samuel Paty entre dans la cour d’honneur de la Sorbonne pic.twitter.com/90s84390Wh — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2020

Подобного рода траурные церемонии во Франции обычно проводят во Дворец Инвалидов или в Пантеоне. Однако в этом случае была выбрана именно Сорбонна — один из старейших европейских университетов, символ духа Просвещения.

Среди выступавших — друг Самюэля Пати Кристоф Капюано, тоже учитель. Он зачитал «Письмо учителям и учительницам» Жана Жореса, опубликованное в 1888 году в издании La Déhêche de Toulouse. Это оммаж школьным преподавателям, начинающийся словами «В ваших руках умы и души детей». Затем преподавательница истории и географии Мари Кюиро прочитала стихотворение, написанное шансонье Говэном Серсом в память об убитом учителе.

На церемонии также было зачитано письмо французского писателя Альбера Камю его первому учителю Луи Жермену, которое он составил после присуждения ему Нобелевской премии по литературе. В нем Камю признается, что после получения Нобелевской премии его первая мысль была о матери, вторая — о месье Жермене, разглядевшем в мальчике талант и проявившем к нему чуткое внимание. «Без вас, без вашей руки, с любовью протянутой маленькому нищему ребенку, которым я был, без вашего наставления и примера, ничего этого не было бы», — написал 19 ноября 1957 года Камю своему учителю. Луи Жермен в 1918–1923 годах готовил Альбера Камю в Алжире к конкурсам на стипендию для средних и старших классов.

Затем с речью в память о Самюэле Пати выступил президент Эмманюэль Макрон. «Сегодня я хочу рассказать вам о Самюэле Пати. (…) Он любил книги, знания больше всего на свете. Его квартира была библиотекой. (…) Он страстно любил преподавать», — начал президент. По его словам, Самюэль Пати воплощал собой образ учителя из письма Жана Жореса.

Президент Эмманюэль Макрон на церемонии прощания с Самюэлем Пати, Париж, Сорбонна, 21 октября 2020 г. AP Photo/Francois Mori

Эмманюэль Макрон:

«У всех у нас в сердцах, в памяти есть воспоминания о преподавателе, который изменил течение нашей жизни. Вы знаете, о том самом преподавателе, который научил нас читать, считать, доверять самим себе. О преподавателе, который не просто передал нам знания, но открыл для нас путь».

«Самюэль Пати был их таких, из тех учителей, которых не забывают, из тех увлеченных своим делом, способных ночами напролет изучать историю. Это учитель, который тысячу раз ставил самого себя под вопрос, как и в случае с уроком о свободе совести, который он готовил с июля».

«Почему же Самюэля Пати убили? Вечером в пятницу я верил в случайное безумие, в абсурдный произвол. Еще одна жертва беспричинного терроризма. В конце концов он не был главной мишенью. Он не был врагом религии, которой они пользуются. Он читал Коран и уважал своих учеников, независимо от их убеждений. Он интересовался мусульманской цивилизацией».

«Нет, напротив, Самюэль Пати был убит именно за все это, потому что он олицетворял Республику, которая каждый день заново рождается в классах. Самюэля Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат».

Эмманюэль Макрон обратился также к учителям:

«Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков».

«Формировать граждан Республики — вот за что боролся Самюэль Пати. И эта задача сегодня может показаться титанической, особенно там, где берут верх насилие, запугивание, иногда добровольный отказ (от борьбы). (…) В каждой школе, в средних, в старших классах, мы вернем учителям возможность формировать граждан Республики, также, как положение и авторитет, которые им причитаются. (…) Мы будем поддерживать их (учителей) и защищать их в той степени, которая потребуется, как в школе, так и за нее стенами».

Самюэль Пати перед церемонией был посмертно удостоен ордена Почетного легиона, а также возведен в командоры ордена Академических пальм — высшая степень награды за заслуги в сфере образования. Пятилетний сын Пати получит статус «опекаемого нацией» (pupille de la Nation), который предоставляют детям, чьи родители были ранены или погибли на войне или при террористических актах.

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