Папа Римский Франциск назначил нового архиепископа Лионского после скандала о педофилии в церкви

Папа Римский Франциск назначил нового архиепископа Лионского вместо кардинала Филиппа Барбарена, которого обвиняли в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми. Новым главой архиепархии Лиона станет монсеньор Оливье де Жермэ. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило агентство France-Presse.

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60-летний Оливье де Жермэ с 2012 года был епископом в Аяччо, на Южной Корсике. Де Жермэ родился в семье военного. До того, как стать священнослужителем, окончил военное училище Сан-Сир и служил в парашютно-десантных войсках. По информации Lе Figaro, он участвовал в военных операциях в Ираке и на африканском континенте. По собственному признанию епископа, которое приводит AFP, он поздно осознал свое призвание — в 30 лет. В 1998 году он получил сан.

Епископ Аяччо Оливье де Жермэ © Wikipedia

Де Жермэ вступит в должность архиепископа Лионского 20 декабря, церемония пройдет в соборе Святого Иоанна Крестителя в Лионе. Принимая назначение, он пообещал работать ради того, чтобы сделать институт церкви максимально безопасным местом, а также принимать необходимые меры для искоренения злоупотреблений.

7 марта 2019 года суд Лиона огласил приговор в отношении предшественника де Жермэ кардинала Филиппа Барбарена. Его признали виновным, так как он, «желая избежать скандала, […] сознательно предпочел скрыть от правосудия многочисленные факты сексуального насилия». Кардинала приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.

Суд рассматривал претензии жертв сексуального насилия со стороны священника Лионской епархии Бернара Прейна. В январе 2016 года против этого священника было заведено уголовное дело, после того как уже повзрослевшие жертвы рассказали о случаях насилия в период с 1986 по 1991 год в католическом лагере бойскаутов. Прежде чем обратиться в прокуратуру и суд, жертвы Прейна рассказали о случившемся с ними церковным иерархам. Барбарен узнал о случившемся в 2007 году, однако не стал отстранять отца Прейна от служения. По его словам, Прейна поклялся, что «исправился».

В среду, 21 октября, на Римском кинофестивале прошел показ документального фильма о Папе «Франческо». В нем понтифик высказался в поддержку того, чтобы однополые пары имели возможность регистрировать гражданские союзы. «Они — дети божьи и имеют право на семью», — заявил Франциск.

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