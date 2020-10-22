Убийство учителя во Франции: газета получила угрозы за публикацию карикатуры с пророком Мухаммедом

Региональная газета La Nouvelle Republique («Новая республика») подала жалобу в суд после того как в редакцию поступили угрозы из-за публикации рисунков из сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Рисунок карикатуриста Кабю с пророком Мухаммедом был опубликован в прошлое воскресенье после жестокого убийства школьного учителя Самюэля Пати в парижском пригороде.

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Региональная газета La Nouvelle Republique («Новая республика») подала жалобу в суд после того как в редакцию поступили угрозы из-за публикации рисунков из сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Рисунок карикатуриста Кабю с пророком Мухаммедом был опубликован в прошлое воскресенье после жестокого убийства школьного учителя Самюэля Пати в парижском пригороде.

О том, что редакция получила угрозы после публикации рисунка с пророком Мухаммедом из «Шарли Эбдо» сообщил главный редактор газеты Кристоф Эриго. Рисунок карикатуриста Кабю, погибшего 7 января 2015 г. в теракте против редакции «Шарли Эбдо» был опубликован на обложке La Nouvelle Republique 18 октября. За два дня до этого у здания школы в г. Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен преподаватель Самюэль Пати, который на занятиях, посвященных теме свободы слова, использовал два рисунка с пророком Мухаммедом из «Шарли Эбдо».

Региональная газета La Nouvelle Republique, базирующаяся в городе Туре, опубликовала эту «шоковую» обложку не из желания кого-то провоцировать, рассказал главный редактор издания в интервью BFM TV. Таким образом редакция выразила свой гнев после жестокого убийства учителя, «я в это до сих пор не могу поверить», признался Кристоф Эриго.

Voici la Une de la NR de l'Indre du dimanche 18 octobre 2020.

Edition à lire sur https://t.co/uZnl8JJebS pic.twitter.com/wVMdEzVuHS — NR Châteauroux (@nrchateauroux) October 17, 2020

Обложка с перепечаткой из «Шарли Эбдо» вызвала огромное количество реакций. «99,99% — положительные реакции, но было и несколько недвусмысленных угроз в Фейсбуке — добавил глава издания. После этого газета подала в суд, «для нас это был вопрос принципа», — отметил Кристоф Эриго.

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