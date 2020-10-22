COVID-19: комендантский час будет действовать в 54 департаментах Франции

Во Франции расширят список территорий, где действует комендантский час: его пополнят еще 38 департаментов. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 22 октября, премьер-министр страны Жан Кастекс.

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Кастекс начал пресс-конференцию со слов о том, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции пришла во Францию. По данным властей, на 100 тысяч жителей теперь приходится 251 случай заражения COVID-19. На фоне роста случаев инфицирования правительство приняло решение расширить список территорий, где действует комендантский час. Мера вступит в силу в полночь пятницы. С этого момента комендантский час будет действовать в 54 департаментах, где проживают 46 миллионов человек, и в Полинезии. Список особо опасных зон, с точки зрения распространения вируса, пополнили департаменты Приморские Альпы, Вар, Воклюз, Нижний Рейн, Кальвадос, Савойя и другие. Карту территорий, где вводится комендантский час, опубликовал в своем твиттере премьер-министр Франции.

#COVID19 | La progression de l’épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et une collectivité d’Outre-mer.

Dans ces territoires, le couvre-feu s’appliquera de 21h à 6h.

Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. pic.twitter.com/dZwhPZGJuf — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 22, 2020

Жан Кастекс отметил, что решение о комендантском часе с 21 до 6 часов может быть пересмотрено в зависимости от динамики распространения вируса. «Ноябрь будет проверкой на прочность», — заявил он.

Премьер-министр также объяснил, что ограничение вводится в том числе для того, чтобы позволить больницам справляться с потоком пациентов. Сейчас более 44% больничных коек заняты. По итогам среды, 21 октября, во Франции в течение 24 часов было выявлено еще 27 тысяч новых случаев COVID-19. Всего 13 185 человек находятся в больницах, из них 2248 пациентов — в реанимации.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран также выступил на пресс-конференции. Он заявил, что COVID-19 распространяется медленнее, чем весной, однако темпы роста случаев заражения вызывают серьезное беспокойство. По словам главы минздрава, еще в августе на 100 тысяч жителей приходилось 10 случаев COVID-19, сейчас этот показатель в 25 раз выше. Веран также рассказал, что каждый час во Франции выявляют более тысячи случаев инфицирования. Прокомментировал министр и количество тестов на коронавирус, которые ежедневно проводятся в стране. По его данным, за две недели их количество выросло с 1,1 миллиона до 1,6, при этом результаты 90% проб становятся известны в течение 48 часов.

С начала пандемии во Франции был выявлен 957 421 случай коронавирусной инфекции. 34 048 человек скончались от последствий заражения

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