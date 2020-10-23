Во Франции начали транспортировать пациентов с COVID-19 из-за перегрузки больниц

Пациентов с COVID-19 транспортировали из ряда городов севера Франции в другие медучреждения из-за перегрузки местных больниц на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в больницах Лилля и Рубе. Вывозить пациентов планируют и из региона Овернь — Рона — Альпы.

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Сообщается, что восемь пациентов перевели в Лилль в ночь с четверга на пятницу из больниц городов Булонь-сюр-Мер, Монтрей-сюр-Мер и Амьена. Речь не идет о пациентах отделений реанимации, хотя одного человека положили в реанимацию по прибытии в Лилль. Больница Рубе в свою очередь сообщила, что перевела порядка 20 пациентов с коронавирусом в другие медучреждения.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Рубе и Туркуэне на севере Франции особенно плохая. В этих городах с большой плотностью населения и высоким уровнем бедности больницам сложно справляться с потоком пациентов с COVID-19, усилившимся в последние дни. В течение недели на 100 тысяч жителей в Рубе зафиксировали 1135 случаев COVID-19, в Туркуэне — 963. Средний показатель по стране — 251 случай, в среднем по департаменту Нор — 511.

Что касается университетской больнице Лилля, она пока не перегружена пациентами с коронавирусом. Но, как отмечают в медучреждении, если нынешняя тенденция продолжится, сложности с приемом больных могут возникнуть через две недели.

Тем временем больницы Бордо, Потье и Брива примут восемь пациентов с COVID-19 из региона Овернь — Рона — Альпы, где отделения реанимации больше не могут принимать новых больных. Об этом объявили в региональном агентстве здравоохранения. Речь идет о пациентах из Лиона, Сент-Этьена и Виллербана.

Во время «первой волны» эпидемии коронавируса пациентов транспортировали из регионов Гранд Эст, Иль-де-Франс и Бургундия — Франш-Конте, где была самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Их отправляли в другие французские регионы, а также за границу.

В настоящий момент более 14 тысяч человек госпитализированы во Франции с COVID-19. 2319 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. На пике «первой волны» единовременно во французских больницах находились более 32 тысяч больных COVID-19, в том числе более семи тысяч — в реанимации.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, во Франции на данный момент 5800 мест в отделениях реанимации, снабженных аппаратами ИВЛ. За две недели число мест может быть при необходимости увеличено до 7700. Глава ведомства напомнил, что в апреле этого года число мест в отделениях интенсивной терапии было увеличено до 10 тысяч.

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