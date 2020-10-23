Комендантский час обойдется французской казне более чем в два млрд евро

В Париже и еще восьми крупнейших городах Франции комендантский час действует с полуночи субботы, 17 октября.

Начиная с полуночи пятницы, 23 октября, комендантский час будет действовать в 54 департаментах Франции. Как заявил в эфире радиостанции Europe 1 министр экономике страны Брюно Ле Мэр, эта мера обойдется французской казне более чем в два миллиарда евро.

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«С тем бюджетом, который мы предусмотрели, мы сможем продержаться до конца этого или до начала следующего года», — подчеркнул министр. Если ограничительные меры будут продлены, то, по словам Брюно Ле Мэра, власти увеличат финансирование на их поддержку. «Мы будем защищать предприятия и их сотрудников до тех пор, пока вирус будет распространяться»,— пообещал он.

На фоне второй волны эпидемии власти Франции объявили о расширении списка территорий, где действует комендантский час: начиная с полуночи пятницы, 23 октября, список пополнят еще 38 департаментов. Таким образом комендантский час, который действует с 21 часа до 6 часов, распространится на 54 департамента и затронет 46 миллионов человек.

В Париже и еще восьми крупных городах страны эта мера была введена в полночь субботы, 17 октября.

Накануне, 22 октября, во Франции впервые зафиксировали более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество госпитализированных пациентов достигло 14 032 (+ 847), из них 2 319 человек находятся в реанимации (+ 71).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эту пятницу должен приехать с визитом в больницу Рене-Дюбо (René-Dubos) в парижском пригороде Понтуаз. Как заявили в Елисейском дворце, президент встретится с медиками, которые работают в «ковидной зоне».

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